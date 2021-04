Impfaktion am Karfreitag in Stralsund: Piks für 100 Polizisten

Stralsund

Etwa 300 Personen erhielten Karfreitag im Stralsunder Impfzentrum eine Spritze. Unter anderem wurden 100 Impfdosen an Polizisten verabreicht. Außerdem war Pflegepersonal an der Reihe. Eine Impfung erhielten auch Personen, die in Schnelltest-Zentren arbeiten oder noch arbeiten werden. Ab Dienstag benötigen Kunden einen aktuellen Nachweis eines negativen Tests, um in bestimmten Läden einkaufen oder zum Frisör gehen zu können.

Auf die Impfaktion am Freitag machte der Landkreis im Vorfeld via Facebook aufmerksam. Zahlreiche freie Termine seien noch zu vergeben. Allerdings waren die nicht so einfach zu bekommen, da die Impfhotline des Landes nicht gut informiert war – sie wies fälschlicherweise Personen ab. Am Montag wird das Impfzentrum umgebaut, eine sechste Impfstraße entsteht, sodass täglich mehr als 600 Impfungen möglich sind. Zudem gelten längere Öffnungszeiten: von 8 bis 20 Uhr.

Oberstleutnant Pierre Bornschein (l.), Landrat Stefan Kerth und der Leiter des Impfzentrums Heiko Gernetzki. Kerth ließ sich laut Dörte Lange, Sprecherin des Landkreises, am Karfreitag übrigens nicht impfen. Quelle: Pressestelle Landkreis Vorpommern-Rügen

Von Kai Lachmann