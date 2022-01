Stralsund

Wer sich in dieser Woche in Stralsund impfen lassen möchte, der braucht außer am Sonnabend einen Termin.

Die Woche beginnt mit einem Kinderimpftag am Montag. Am Impfzentrum im Strelapark in Stralsund (Grünhufer Bogen 13–17) sollen Kinder im Alter zwischen 5 bis 11 Jahren ihren Piks bekommen. Das Impfzentrum hat Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Zur Verfügung stehen Biontech und Moderna. Während man unter der Woche einen Termin benötigt, können Sie sich den Piks am Samstag terminfrei geben lassen.

Im Stralsunder Impfstützpunkt in der Rostocker Chaussee 110 wird in der kommenden Woche am Mittwoch und Donnerstag nur Moderna verimpft. Einen Termin können Sie sich für die Zeiten zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 16 Uhr holen.

Termine telefonisch oder online vereinbaren

Impftermine vereinbaren Sie am besten über die Impfhotline des Landes unter 0385 / 20 27 11 15. Zu erreichen sind die Mitarbeiter von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr. Es ist aber auch möglich, einen Termin über das Onlinetool unter www.corona-impftermin-mv.de zu buchen.

Für die Impfaktionen ohne Termin weist der Landkreis Vorpommern-Rügen auf seiner Webseite darauf hin, dass die Kapazitäten begrenzt sind. Es kann also sein, dass der Impfstoff nicht für alle Impfwilligen reicht.

Hinweise zur Booster-Impfung

Wer sich boostern lassen möchte, sollte darauf achten, dass die Zweitimpfung mit Moderna, Biontech oder Astrazeneca mindestens drei Monate zurückliegt – so die aktuellste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Zwischen der Einfachimpfung von Johnson & Johnson und dem Booster müssen hingegen nur vier Wochen Abstand sein. Die jetzt zur Verfügung stehenden Impfstoffe von Biontech und Moderna werden allen Personen als Auffrischungsimpfung empfohlen.

Wer jünger als 30 Jahre alt ist, soll jedoch ausschließlich mit Biontech geboostert werden. Empfohlen wird das auch Schwangeren ab der 13. Schwangerschaftswoche.

Von kst