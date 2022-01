Altenpleen

Kurz und schmerzlos, ohne nervende Voranmeldung – so haben sich jetzt viele ihre Booster-Impfung abgeholt. Wenn man dann noch, wie am Samstag bei den Rotariern an der Schwedenschanze, nicht anstehen muss, ist das Ganze in zehn Minuten erledigt. Die nächste Chance aufs Impfen ohne Termin haben Sie schon am Donnerstag, 13. Januar, in Altenpleen.

Ohne Termin zur Biontech-Spritze

Jens Räbiger, der sich um Veranstaltungen aller Art im Mehrgenerationenhaus „Uns Hus“ kümmert, hat gemeinsam mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen einen Impftag organisiert. Von 10 bis 17 Uhr kann man sich in dem Flachbau gleich neben der Kranich-Grundschule ohne Termin den Piks mit Biontech geben lassen.

Die gleiche Aktion findet noch einmal am 27. Januar statt. Auch da wird von 10 bis 17 Uhr geimpft. Vergessen Sie nicht Impfausweis und Krankenkarte. Wer will, kann auch schon den Info-Bogen vorher im Internet ausdrucken und ausgefüllt mitbringen. Ansonsten erfolgt das an Ort und Stelle.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Blutspendeaktion am 28. Januar

Medizinisch ist auch das Angebot: Am 28. Januar führt das Mehrgenerationenhaus „Uns Hus“ in der Stralsunder Straße 26 in Altenpleen wieder eine Blutspende-Aktion durch. Im Speisesaal der Kranich-Grundschule kann man sich von 15 bis 19 Uhr das Blut abzapfen lassen.

Übrigens: In Stralsund wird Donnerstag und Freitag von 13 bis 17 Uhr im Impfzentrum Rostocker Chaussee ohne Termin geimpft.

Von Ines Sommer