Impfpanne in Stralsund: „Der Vorfall schreckt mich nicht ab“

Stralsund

Die Stralsunder Impfpanne lastet schwer auf dem Start der Impfkampagne im Landkreis Vorpommer-Rügen. Dabei ging man im Landratsamt schon vor dem Impfstart im Bundesvergleich von einer deutlich geringeren Impfbereitschaft im Ostseekreis aus. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts You Gov wollen etwa zwei Drittel der Deutschen sich gegen das neuartige Coronavirus impfen lassen. Zu den willigen Impflingen zählen auch 33 Prozent, die erst einmal mögliche Folgen der Impfung bei anderen abwarten wollen. Eine deutliche Mehrheit von 57 Prozent hat sogar auch Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung. Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in einer Debatte wieder, die auf der Stralsunder Facebook-Seite unter einem Beitrag zur Impfpanne entbrannte.

Staatsanwalt ermittelt gegen Arzt wegen Impfpanne

Ein Arzt hatte beim Impfstart am Sonntag acht Pflegekräften eines Pflegeheims die fünffache Dosis des Impfstoffes gegen Covid-19 verabreicht (OZ berichtete). Mehrere Pflegekräfte wurden danach in eine Klinik eingeliefert – so geht es den Betroffenen heute. Gegen den Impfarzt ermittelt nun die Stralsunder Staatsanwaltschaft.

Vorfall schreckt Leser nicht ab

„Der Vorfall ist nicht schön und sollte vermieden werden“, sagt Manuel Wa. „Aber es kann passieren und wir sind alle nur Menschen. Der Vorfall schreckt mich jetzt nicht ab“, sagt er weiter. In die Facebook-Debatte schaltete sich auch Ann Christin von Allwörden (CDU) ein. „Ich bin dabei. Dieser Vorfall hat mit der Wirksamkeit des Impfstoffes nichts zu tun“, ordnet die Landtagsabgeordnete ein und entgegnet gleich etlichen Kritikern: „Wer glaubt, dass die Impfung nicht genug erforscht wurde, sollte sich erstmal schlau machen. Es sind enorm viele Mittel in die Entwicklung geflossen und es wurden nicht weniger Studien durchgeführt. Diese liefen nur parallel, deshalb ging es so schnell. Das ist ansonsten nicht der Fall.“

Schnelle Zulassung als heikles Thema

Die schnelle Zulassung ist offenbar für viele Leser ein heikles Thema. So kommentiert Astrit Genz: „Der Impfstoff ist mir zu schnell auf den Markt gekommen und zu wenig erforscht.“ Daher will sie sich nicht impfen lassen. „Ich lass mich vorerst nicht impfen“, erklärt Mathias Marx. Seine Strategie: „Ich warte ab, bis ich sehe, dass alles in Ordnung ist mit dem Impfstoff.“ Dem setzt Jakob Damboldt spöttisch noch einen drauf: „Vielleicht lasse ich mich in 10 Jahren impfen, wenn Impfschäden angemessen an den Freiwilligen erprobt worden sind.“ Eine ganze Reihe von Lesern wie Mario Retzlaff und Marianne Sengbusch reagieren auf die Impffrage mit „niemals.“ Und Thomas Krause: „Nie und nimmer lass ich mich mit diesem Zeug impfen“, vertritt er seine Meinung.

Leser sagen „Ja“ zur Impfung

Doch es gibt auch andere Stimmen. Glaubt man dem Kommentar von Jörg Bode, so sehnt dieser seinen Impftermin regelrecht herbei. „Geht alle aus dem Weg, damit ich endlich drankomme“, schreibt er. Christian Corse sagt: „Definitiv würde ich mich impfen lassen.“ Und Jörg Zink: „Ja zur Impfung. Ich bin dabei!“

Michael Kamrath polarisiert mit seiner Haltung: „Ich würde es erst mal sein lassen und warten, bis ein konventioneller Impfstoff da ist. Meine Meinung: Die Gefahr, die von Covid-19 ausgeht, ist niemals so hoch, das sie eine Impfung rechtfertigt.“ Für diese Position bekommt Kamrath in der Debatte viel Gegenwind. So hinterfragt Torsten Wendt: „Wie viele sind denn schon durch das Impfen und wie viele durch Covid-19 gestorben?!“ Wendt verweist in seinem Beitrag weiterhin darauf, dass bereits lange vor dem Impfstart der Impfstoff auf mögliche Nebenwirkungen und deren Behandelbarkeit untersucht wurde. „Corona leugnen, aber vor einer Impfung warnen. Das ist schon ziemlich dumm“, kritisiert Wendt scharf.

Von kst