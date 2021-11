Stralsund

Zwei Mitarbeiter des Impfstützpunkts an der Rostocker Chaussee waren am Mittwoch im Minutentakt damit beschäftigt Menschen wieder wegzuschicken. Die Masse der Impfwilligen – die zur Öffnung um 12 Uhr vor der Tür standen – war so groß, dass die Mitarbeiter kurzentschlossen Zettel mit Uhrzeiten verteilten, zu denen die Menschen für den Piks wieder erscheinen sollten. Wer am Nachmittag ohne solch einen Termin vor der Tür stand, hoffte vergeblich auf Einlass.

Das sorgte für Unmut, wird doch auf der Internetseite des Landkreises Vorpommern-Rügen stets das Impfen ohne Termin angekündigt. Allerdings steht an der Rostocker Chaussee nur ein Impfarzt zur Verfügung, der maximal 30 Mal pro Stunde den plötzlich wieder so begehrten Piks vergeben kann. An der Verfügbarkeit des Serums liege es nicht, wie immer wieder beteuert wird. Lediglich die personellen und räumlichen Kapazitäten sind am Limit.

Senioren warten auf Booster-Impfung

Das ältere Paar, dass sich aus Kummerow nach Stralsund bemüht hat, wollte sich eigentlich seine dritte Impfung, den sogenannten Booster abholen. „Wir haben versucht telefonisch jemanden zu erreichen. Wir sind weit über 70. Für uns ist es wichtig. Wir kümmern uns auch um den Enkel“, sagt die Seniorin, die eine Übertragung des Virus verhindern möchte. „Unser Hausarzt gibt uns die Impfung nicht, da wir die ersten beiden auch im Impfzentrum erhalten haben“, erklärt sie. Doch auch das Paar erschien am Mittwoch zu spät. Jetzt wollen sie es am Freitag erneut versuchen.

Michael Grewe wollte seinen Schwiegervater zum Impfen begleiten. „Ich war extra vorher hier um mich zu erkundigen, da er im Rollstuhl sitzt und keine Treppen hoch kommt. Da wurde mir gesagt, es sei kein Problem. Man könne ihn draußen im Zelt impfen“, sagt der Stralsunder. Nun muss er seinen Schwiegervater wieder unverrichteter Dinge nach Hause bringen. „Das ist sehr unbefriedigend. Am Freitag können wir es nicht wieder versuchen, da er dann seine Therapie bekommt. Und der Hausarzt impft nicht, weil er selbst ungeimpft ist.“

Impfen für den Urlaub oder die Lohnfortzahlung

Extra aus Demmin kam eine Mutter, die ihre minderjährige Tochter zur Erstimpfung begleiten wollte, da diese in Stralsund ihre Ausbildung macht und für eine Impfung noch die Unterschrift der Eltern benötigt. „Ich habe mir extra frei genommen. Meine Tochter hat hier auch noch keinen Hausarzt.“ Ein anderer Vater erschien mit seinen Kindern im Teenageralter spontan, da sie für den nun geplanten Urlaub über Weihnachten die Impfungen brauchen. Um auch noch rechtzeitig den zweiten Piks nachweisen zu können, ist nun Eile geboten.

Eigentlich wollte sich Esmail Akbari nicht impfen lassen und darauf vertrauen, dass Corona spätestens im nächsten Jahr vergessen ist. „Mein Chef hat nun gesagt, dass ich keine Lohnfortzahlung bekomme, falls ich ausfalle“, sagt der junge Mann, der sich nun ebenfalls eigentlich seine Erstimpfung abholen wollte. „Es stand überall, dass Impfen ohne Termin möglich ist. Die Zeitspanne für meine zweite Impfung läuft ab“, erklärt eine andere Dame vor der Tür.

Falsche Informationen nicht zufriedenstellend

„Ich habe damit gerechnet, dass es voller ist als letztes Mal. Aber es ist ja nicht zufriedenstellend, wenn man falsche Infos bekommt“, sagt Doreen Heinen. Sie wollte ihren Sohn zur zweiten Impfung bringen. „Wir waren zur ersten Impfung hier, haben aber keinen Termin für die zweite bekommen, da Termine ja nicht vergeben werden. Nun haben wir es gerade nach der Schule hier her geschafft“, erklärt die Stralsunderin. „Was mich aber am meisten ärgert, ist die Informationspolitik. Wenn ich morgens in Internet schaue und es dann schon gar nicht mehr wahr ist.“

Das Impfteam vor Ort versucht nun, sich auf einen erneuten Ansturm am Freitag vorzubereiten. Von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr wird dann geöffnet. Ist der Andrang dann wieder so groß, dass erneut Impfwillige umkehren müssen, sollen diese diesmal jedoch einen Termin für die nächste Woche erhalten. Auch im Strelapark wird am Freitag wieder von 10 bis 16 Uhr geimpft. Ab Dezember soll dann auch wieder die Terminvergabe über die Hotline möglich sein.

Von Wenke Büssow-Krämer