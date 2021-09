Stralsund

Zum landesweiten Impftag in MV am Freitag gibt es in Stralsund Angebote. Im Strelapark werden zwischen 10 bis 16 Uhr Spritzen gesetzt. Wer dann nicht kann, hat zur gleichen Zeit am Montag die Gelegenheit. Außerdem verlängert der Landkreis zum Aktionstag am Freitag die Öffnungszeiten des Impfzentrums auf dem SIC-Gelände in der Rostocker Chaussee 110. „So können beispielsweise Pendler, Berufstätige, Familien und alle, die das Stralsunder Impfzentrum in den normalen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr) nicht besuchen können, die Corona-Schutzimpfung am Freitag bis 22 Uhr erhalten“, teilt Sandra Lehmann von der Pressestelle des Kreises mit. „Kinder werden ab zwölf Jahren in Begleitung ihrer Eltern geimpft. Termine müssen nicht vereinbart werden.“

Zudem sind die mobilen Impfteams in der kommenden Woche wieder unterwegs:

13. September:

Kurverwaltung Dierhagen , Ernst-Moritz-Arndt-Straße 2, 10 bis 15 Uhr.

, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 2, 10 bis 15 Uhr. Gemeindezentrum Eixen, Barther Straße 34, 14 bis 18 Uhr.

14. September:

Kulturhaus Richtenberg , Wasserstraße 34, 14 bis 18 Uhr.

, Wasserstraße 34, 14 bis 18 Uhr. Poggendorf , Rakower Straße 1, 14 bis 18 Uhr.

, Rakower Straße 1, 14 bis 18 Uhr. Gemeindehaus Gingst, Platz der Solidarität 10, 14 bis 18 Uhr.

15. September:

Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum Sellin , Siedlung am Wald 50, 14 bis 18 Uhr.

, Siedlung am Wald 50, 14 bis 18 Uhr. Born , Bibliothek im Borner Hof, Schulstraße 9 10 bis 15 Uhr.

, Bibliothek im Borner Hof, Schulstraße 9 10 bis 15 Uhr. Stadtbibliothek Sassnitz, Hauptstraße 34, 14 bis 18 Uhr.

16. September:

Schulturnhalle Zingst , Schulstraße 1b, 14 bis 18 Uhr.

, Schulstraße 1b, 14 bis 18 Uhr. Strandhalle Ahrenshoop, Dorfstraße 16b 14 bis 18 Uhr.

17. September:

Kurverwaltung Binz, Heinrich-Heine-Straße 7, 14 bis 18 Uhr.

Von Kai Lachmann