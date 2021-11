Impfteams unterwegs in Stralsund und auf Rügen: Das sind die Termine

Stralsund

Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Daher werden die mobilen Teams auch in der Woche ab dem 15. November die Impfangebote der Hausärzte und des Impfstützpunktes in Stralsund ergänzen.

Durch die Angebote vor Ort wird ein leichterer Zugang zur Corona-Schutzimpfung sowie zur Auffrischungsimpfung verschafft. Dies geschieht nicht zuletzt vor dem Hintergrund dramatisch steigender Inzidenzen, die in den vergangenen Tagen immer wieder neue Höchstwerte erreichten.

Die mobilen Impfteams sind in der kommenden Woche in folgenden Orten und die Öffnungszeiten des Impfstützpunktes Stralsund lauten wie folgt:

Impfstützpunkt Stralsund, Rostocker Chaussee 110 (SIC-Gelände): Montag, 15. November, 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Mittwoch, 17. November, 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, Freitag, 19. November, 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.

Strelapark Stralsund: Montag, 15. November, sowie Freitag, 19. November, jeweils 10 bis 16 Uhr.

Kurverwaltung Binz, Heinrich-Heine-Straße 7: Freitag, 19. November, 12 bis 16 Uhr

Stadtbibliothek Sassnitz, Hauptstraße 34: Mittwoch, 17. November, 12 bis 16 Uhr

Impfen in der Regel ohne Termin

Alle Impftermine der mobilen Teams sowie im Stralsunder Impfstützpunkt sind „freie Impftermine“, ohne vorherige Terminvereinbarung. Aufgrund der momentan hohen Nachfrage nach der Corona-Schutzimpfung kann es durch die Mitarbeiter vor Ort dennoch zur kurzfristigen Terminvergabe kommen, teilt Sandra Lehmann von der Pressestelle des Landratsamtes mit.

Die Auffrischungsimpfung wird von der Ständigen Impfkommission für Menschen ab 70 Jahren, für Bewohner und das Personal in Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Einrichtungen sechs Monate nach der Grundimmunisierung empfohlen. Durch eine Terminvereinbarung beim Hausarzt können eventuelle Wartezeiten im Impfstützpunkt oder an den mobilen Impfstationen vermieden werden.

Von OZ