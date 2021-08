Rakow/Richtenberg

Wie schnell sich die Zeiten doch ändern: Noch vor einem halben Jahr warteten viele Menschen sehnsüchtig auf ihre Benachrichtigung, dass sie nun mit der Impfung an der Reihe sind. Sie hingen geduldig, manchmal mehr als eine Stunde in der Warteschleife der Hotline des Landes, um einen Termin auszumachen. Später nahmen sie weite Wege auf sich, um die erste Dosis in einem Impfzentrum zu erhalten und sechs Wochen später erneut für die zweite.

Und jetzt? Jetzt schließen die Impfzentren schon wieder. Ab September wird in Vorpommern-Rügen nur noch das in Stralsund in der Rostocker Chaussee geöffnet haben. Mobile Teams sorgen künftig für Angebote in den Gemeinden und bringen den Impfstoff quasi fast bis vor die eigene Haustür. Biontech für alle. Diverse Gemeinden im Landkreis sollen in den kommenden Wochen angefahren werden. Terminvereinbarungen sind nicht notwendig. Allerdings: Zum Auftakt in Rakow (Gemeinde Süderholz) und Richtenberg, 20 Kilometer von Stralsund entfernt, war der Andrang äußerst verhalten.

Fürs Impfen war vorher keine Zeit

Das Richtenberger Team hätte sich mehr Leute wie Thomas und Marie Friedrichs gewünscht. Beide sind Anfang, Mitte 30. „Die Menschen in dem Alter und jünger sind vergleichsweise selten geimpft“, sagt eine Helferin. Das Paar wollte sich und ihren Sohn schon länger immunisieren lassen, aber es fehlte einfach die Zeit und dann kam auch noch eine Bandscheiben-OP dazwischen, erzählt Thomas Friedrichs. „In der Reha waren viele Patienten, die sich von einer schweren Corona-Erkrankung erholt haben. Einer lag 17 Tage lang flach und musste erst mal wieder Muskeln aufbauen.“

Sein Antrieb und auch der seiner Frau sei aber nicht die Angst vor der Krankheit, sondern die Lust aufs normale Leben: „Ich möchte in den Urlaub fahren und normal essen gehen können“, meint sie. Und er ergänzt: „Ich finde schon, dass es einen geringfügigen Zwang gibt, sich impfen zu lassen. Aber der ist vielleicht auch gerechtfertigt. Wir wollen das Virus ja schließlich loswerden. Und einen neuen Lockdown wollen wir auch nicht.“

Die nächsten Termine 25. August: Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum Sellin (Amt Mönchgut-Granitz), Siedlung am Wald 50, und Stadtbibliothek Sassnitz, Hauptstraße 34. 26. August: Begegnungszentrum Kirch-Baggendorf (Amt Recknitz-Trebeltal), Pfarrhaus Reinkenhagen (Amt Miltzow), Hauptstraße 50, und Gemeindehaus Gingst (Amt West-Rügen), Platz der Solidarität 10. 27. August: Kurverwaltung Gemeinde Binz, Heinrich-Heine-Straße 7, und Schulturnhalle in der Gemeinde Zingst, Schulstraße 1b. Geimpft wird jeweils zwischen 10 und 15 Uhr. Außerdem bieten die Impfzentren in Bergen Ribnitz-Damgarten und Stralsund in dieser Woche freies Impfen an, das heißt, ein Termin muss nicht vereinbart werden. Die Öffnungszeiten: Stralsund – täglich 8-12, 13-17 Uhr, Bergen – 26. August 8-12 und 13-17 Uhr, 27. August 8-12 Uhr, Ribnitz-Damgarten – 26. August 10-15 Uhr, 27. August 9-12 Uhr. Die Impftour soll noch einige Wochen weitergehen und in diversen Gemeinde Station machen. Weitere Termine sind in Vorbereitung und werden vom Landkreis nach und nach bekannt gegeben.

Vielleicht liegt es an der Zeit?

Nach einem Aufklärungsgespräch mit Dr. Rolf Rosenthal, früherer Allgemeinmediziner, setzt Schwester Mira den beiden die Spritzen. Thomas Friedrichs verzieht dabei keine Miene. „Ich habe in letzter Zeit schon so viele Spritzen bekommen, das macht mir nichts aus.“ Für Schwester Mira sind es Spritze fünf und sechs an diesem Tag. Seit März engagiert sie sich im Stralsunder Impfzentrum, da sei es Schlag auf Schlag gegangen, berichtet sie. Bei ihrem ersten Außentermin läuft es hingegen schleppend. Aber immerhin kommen ein paar Impfwillige.

Die Tür in Rakow ist weit offen. Nur kaum jemand geht hindurch. Quelle: Kai Lachmann

In Rakow bei Grimmen war das anfangs nicht der Fall. In der ersten Stunde blieb das Impftteam mit Alexander Benkert, Bürgermeister der 4000-Einwohner-Gemeinde, unter sich und rätselte über mögliche Gründe. „Vielleicht liegt es an der Zeit“, überlegt er. „Zwischen 10 und 15 Uhr sind die meisten Leute am Arbeiten.“ Bei künftigen Terminen, die es noch in Bartmannshagen und in Neuendorf geben soll, wäre womöglich ein späterer Zeitpunkt sinnvoll. Außerdem regt er an: „Es wäre gut, wenn man wissen würde, wie viele Leute in einer Gemeinde schon geimpft sind. Dann könnte man zielgerichteter vorgehen und sehen, wo noch mehr Aufklärungsarbeit notwendig ist.“

„Vielleicht sind viele auch schon geimpft“, vermutet Schwester Bärbel, die mehr als 40 Jahre in der Stralsunder Kinderklinik gearbeitet hat. „Man weiß ja nicht, wie viele sich schon beim Hausarzt haben impfen lassen.“ Für 60 Personen haben sie und der frühere Orthopäde Dr. Detlef Jungnickel Spritzen dabei. Im Laufe des Tages werden aber noch ein paar Impfwillige im Rakower Vereinshaus vorbeischauen.

In Rakow warten Schwester Bärbel und Dr. Detlef Jungnickel auf Impfwillige. Quelle: Kai Lachmann

Doch letztlich bleibt viel Zeit für Unterhaltungen, etwa über den Beginn der Kampagne. Schwester Bärbel ist seit den Anfangstagen dabei. „Wir haben Hiddensee geimpft“, blickt die ehrenamtliche Helferin zurück. Die meisten Spritzen habe sie in einer Einrichtung in Kransdorf auf Rügen gesetzt – 177 an einem Tag. Es waren eben andere Zeiten – damals, vor gerade erst ein paar Monaten.

Von Kai Lachmann