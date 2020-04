Montag geht’s los mit der verordneten Maskerade – im Bus, beim Einkauf, in der Bahn. Maskenpflicht für alle, heißt das Gebot der Stunde in Corona-Zeiten. Genug Masken müssen dafür nicht vorhanden sein, deshalb haben die politischen Entscheider auch Schals und Tücher erlaubt. Es darf gezweifelt werden: Wird so ein selbst gestrickter Schal mit Viren fertig?

Experten sind uneins beim Thema „Maske für alle“

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery sagt nein. Er kritisiert, dass Landesregierungen das Tragen einfacher Masken wie auch die Verwendung von Schals oder Tüchern für den Atemschutz als ausreichend bezeichnen, nennt eine Pflicht zum Tragen von Schals oder Tüchern vor dem Gesicht gar „lächerlich“. Das Robert Koch-Institut indes hat seine ursprüngliche Ansicht geändert und hält nun das Tragen „einfacher Masken“ für geeignet, Ansteckungen zu verringern.

Mit Pflichtgefühl an die Nähmaschine

Und mittendrin im Expertenstreit reibt sich der zur „Maske“ verpflichtete deutsche Michel verunsichert die Augen und kann sich glücklich schätzen, dass noch kein Hochsommer ist. Man stelle sich vor: 30 Grad im Bus mit Schal ...

Doch bis dahin haben wir bestimmt unsere Pflicht alle erfüllt. Jeder von uns hat seine Maske gebastelt oder basteln lassen. Und dann wollen wir sie gar nicht mehr abnehmen. Hoffend, dass Marke Eigenbau die Gesundheit schützt.

Keine Pflicht ohne Schlupfloch

Doch Pflicht ist nicht gleich Pflicht. Wer etwa im Auto hinterm Lenkrad sitzt, darf das nur unmaskiert. Die Polizei muss schließlich wissen, wie der rasende Bußgeldempfänger aussieht.

Das ist in diesen Tagen schon etwas viel Mummenschanz mit all seinen Schwächen und Ausnahmen. Dazu fällt mir nur ein: Eins der Synonyme für Maskerade ist – einen falschen Anschein erwecken.

Von Jörg Mattern