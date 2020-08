Die knapp 128 Meter hohen Pylone des Brückenbauwerks, das Stralsund mit der Insel Rügen verbindet, sollen Mädchen und Jungen in diesem Schuljahr „erlesen“. Das Projekt startet in die vierte Runde. Diesmal sind auch Grundschulen von Rügen und in Nordvorpommern zur Teilnahme aufgerufen.