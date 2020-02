In Stralsund fehlen immer noch 288 Kita-Plätze

Stralsund

In der Hansestadt stehen den Familien insgesamt 4200 Kita-Plätze zur Verfügung. 565 sind es in der Krippe, 1957 im Kindergarten und 1678 im Hort. Außerdem können 346 Mädchen und Jungen bei Tagesmüttern betreut werden.

Allerdings reichen diese Kapazitäten nach wie vor nicht aus. Deshalb gibt es in der Krippe derzeit Wartelisten mit 105 Familien, im Kindergarten ist das Loch mit 183 Plätzen noch größer. Auf lange Sicht sollen Neubauten in Grünhufe, in der Altstadt sowie in den Stadtteilen Tribseer und Süd hier Abhilfe schaffen.

Entspannung nur durch Montessori-Neubau

Realisiert wird in diesem Jahr jedoch nur der Neubau eines zweiten Gebäudes der Montessori-Kita in Grünhufe (die OZ berichtete). 89 Plätze für Kindergarten und Hort werden geschaffen. Zwei Millionen Euro werden investiert. Im Sommer könnte das Haus öffnen, läuft alles wie geplant.

Ein großes neues Haus will auch der Internationale Bund in Stralsund bauen. Geplant sind an der Kupfermühle 99 Kindergarten- und 42-Krippenplätze. Das Vorhaben steht auch auf der Prioritätenliste des Landkreises Vorpommern-Rügen. Und wie uns IB-Regionalleiter Martin Pollmann mitteilte, sollen die ersten Bauarbeiten im Sommer beginnen. iso

Von Ines Sommer