Stralsund

Überglücklich sind die Eltern, wenn sie die Zusage für einen Hortplatz in Stralsund in der Hand halten. Doch es gibt auch Familien, die leer ausgehen. Und diese Situation wird sich verschärfen, wenn per Gesetz ab 2026 ein Anspruch auf einen Betreuungsplatz besteht (die OZ berichtete).

Eine große Herausforderung, die vor Trägern, Landkreis, Hansestadt und Eltern steht. Wie könnten Lösungswege aussehen? Die OZ fragte nach.

Heuweg-Hort ist rappelvoll

„Unser Hort im Heuweg ist übervoll. Die 54 Plätze reichen nicht aus“, sagt Kathrin Freitag, ehemalige Chefin der Einrichtung und künftige Kita-Bereichsleiterin beim Kreisdiakonischen Werk in Stralsund. „Wir haben keine Räume. Da stehen wir vor großen Herausforderungen. Will man einen gesetzlichen Anspruch für den Hortplatz, muss man auch die Bedingungen dafür schaffen“, findet sie und schiebt hinterher: „Die Frage ist auch, wie sich die Schulen positionieren. Haben wir eine echte Ganztagsschule, brauchen wir den Hort nicht in dem Maße.“ Die Doppelnutzung der Klassenräume könne nicht die langfristig gute Lösung sein.

Andershof ist schon überbelegt

Der Hort an der Grundschule Andershof, der zur DRK-Einrichtung im Boddenweg gehört, hat sein Soll bereits erfüllt. „Wir haben ursprünglich eine Kapazität von 150 Plätzen und haben zurzeit 157 Kinder. Dafür wurde eine Bedarfserweiterung beantragt. Und die Nachfrage steigt“, berichtet Erzieherin Andrea Kühl. Jedoch achtet man hier darauf, dass vor allem den Kleinsten aus den ersten und zweiten Klassen vorrangig ein Platz gesichert wird.

78 Prozent aller Grundschüler im Kreis können Hortplatz nutzen Nach Informationen des Landkreises registrierte das Statistische Landesamt Ende 2020 insgesamt 7797 Grundschulkinder in Vorpommern-Rügen. Dem stehen 6068 verfügbare Hortplätze gegenüber, was einer Versorgung von 78 Prozent entspricht. Allerdings würden nur 74 Prozent aller Grundschüler auch einen Hortplatz in Anspruch nehmen. Dabei gibt es in Stadt und Land große Unterschiede. Betrachtet man den gesamten Kreis, haben die Horte eine Auslastung von 91 Prozent. Von den Mädchen und Jungen, die nach der Schule in die Betreuung gehen, nutzen 72 Prozent eine Ganztags-, 28 Prozent eine Teilzeitbetreuung. Wer einen Hortplatz braucht, kann sich über das Kitaportal in Stralsund anmelden. Mit Investitionsprogrammen des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden bereits und sollen auch weiterhin die Kapazitäten erhöht werden. Regional soll nun der Ausbaubedarf geprüft werden, um einen Rechtsanspruch ab 2026 abdecken zu können, teilte Jugendamtsleiterin Dörte Heinrich auf OZ-Anfrage mit.

Wenn bis zum Jahr 2026 eine Ganztagsbetreuung für jedes Grundschulkind versprochen wird, müssen hier dringend neue Räumlichkeiten her. „Das bis 2026 zu schaffen, könnte ein Problem werden.“ Und natürlich trifft die Vergrößerung dann auch den Personalbestand. Heißt: Man braucht mehr Erzieher, doch die fehlen schon jetzt.

Awo betreut 264 Hortkinder

288 Mädchen und Jungen besuchen derzeit die Gerhart-Hauptmann-Grundschule, davon nutzen 264 eine Betreuung im Hort der Arbeiterwohlfahrt. „Damit sind wir voll belegt. 132 der Kinder haben wir in der Kita Spielkiste, die anderen 132 werden im Schulgebäude betreut“, berichtet Kita-Leiterin Anke Hack.

Die Eltern acht weiterer Kinder warten hier jedoch sehnsüchtig auf einen Hortplatz und stehen auf der Warteliste. „Ich glaube nicht, dass sich für uns mit der neuen Gesetzgebung etwas ändert, da hier die meisten schon einen Hortplatz haben. Für die acht wartenden Kinder bestünde dann natürlich ein Rechtsanspruch und man müsste schnell etwas finden“, so Anke Hack.

Mit Stadt und Kreis im Gespräch

Awo-Bereichsleiterin Dorita Schulz fügt hinzu: „Wir sind in engem Kontakt mit der Stadt und dem Kreis, um Varianten zu erarbeiten. Das war aber auch in den letzten Jahren so, denn wir mussten schon einige Probleme lösen, weil einfach ständig Hortplätze fehlen.“ Die Lösung war bisher eine Doppelnutzung der Klassenräume. Darüber sind weder die Schulen noch das Jugendamt des Landkreises erfreut. Doch ohne diesen Kompromiss, wie zum Beispiel in der Hauptmann-Schule, hätten Eltern keine Betreuung für ihr Kind gehabt. Da stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Deshalb hatte die Awo in Stralsund auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, nach Fertigstellung des Spielkiste-Ersatzneubaus an der Karl-Marx-Straße das alte Haus am Frankenwall sanieren zu wollen, um die Hortkinder aus der Hauptmann-Schule dort betreuen zu können. All das sei aber noch nicht spruchreif, heißt es von der Awo.

Jona-Schule hat noch drei Plätze frei

Ganz anders die Lage in der Jona-Schule. „Wir haben eine Kapazität von 190 Plätzen, davon sind 187 belegt. Wir hätten also noch Platz für drei Kinder, zum Beispiel die drei, die jetzt nicht in den Hort gehen“, sagt die Leiterin Silke Görth. „Gerne würden wir auf 200 Plätze erweitern, um für die Zukunft gerüstet zu sein, sodass allen ein Hortplatz angeboten werden kann, wenn auch alle Schulplätze besetzt sind.“ Dafür würden dann jedoch mehr Räumlichkeiten gebraucht. „Wir hoffen dann auch irgendwann auf einen Neubau“, äußert Silke Görth ihren Wunsch.

Neu bauen nur mit Förderung

Neu bauen, das kommt für die meisten Träger nur in Frage, wenn es Fördermittel gibt. Ein Programm stand für 2021 zur Verfügung, doch es wurde kaum genutzt. Warum? Erstens fällt die Summe mit 1,66 Millionen Euro – Restmittel des Bundes – für Vorpommern-Rügen deutlich geringer aus als die bisherigen Förderungen, was in der Trägerlandschaft zähneknirschend zur Kenntnis genommen wurde. Zweitens sollen die Mittel für die Projekte bis Ende des Jahres abgerufen sein. Heißt: Alles muss dann fertig sein. So schnell funktioniert keine Planung.

Wie Jugendamtsleiterin Dörte Heinrich in einer der letzten Jugendhilfeausschuss-Sitzungen betonte, befänden sich Projekte in der Planung, aber immerhin könnten damit 663 Plätze gesichert und 38 neu etabliert werden: In Stralsund wäre das eine Einrichtung mit 54 sanierten Plätzen, in Nordvorpommern sind es sechs Kitas mit 625 Plätzen (16 neu, der Rest Sicherung), auf Rügen werden in einer Kita 22 Plätze neu gebaut.

Die Träger hoffen nun, dass weitere Fördertöpfe aufgemacht werden.

Von Wenke Büssow-Krämer und Ines Sommer