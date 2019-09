In Stralsund leuchten die Pinguine

Stralsund

Ganz schön bunt trieben es die Pinguine Samstagnacht vor dem Ozeaneum auf der Hafeninsel: 180 illuminierte Pinguin-Skulpturen des Künstlers Jörn Hanitzsch wechselten im Sekundentakt während seiner Licht-Klang-Performance ihre Farbe. Verbunden mit chilligen Rhythmen und natürlichen Unterwassergeräuschen aus dem Meer wollte der Künstler während seiner vierstündigen Aktion in der Stralsunder Museumsnacht darauf aufmerksam machen, wie die Meeresbewohner dem von Menschen produzierten Lärm ausgesetzt sind.

Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Meeresmuseums, Dr. Dorit Liebers-Helbig erläuterte während der Performance den vielen neugierigen Besuchern, wie die Tiere bei der Nahrungs- und Partnersuche durch Lärm gestört werden. „Durch Rammarbeiten für Ölplattformen oder Windkraftanlagen können der Orientierungssinn und die Kommunikation der Meeresbewohner untereinander stark beeinträchtigt werden – im schlimmsten Fall können die Tiere daran sogar sterben, weil sie verhungern “, so Dr. Liebers-Helbig.

Am Katharinenberg werden Skatkarten gekloppt

Während der lässig-sanfte Sound bis 23 Uhr vor dem Ozeaneum weiterlief, konnten sich die Besucher innerhalb des Gebäudes mit dem Thema „Kein Lärm MEER“ auseinandersetzen. Das Programm der Stralsunder Museumsnacht war sportlich-ambitioniert, denn um alle Angebote zu nutzen, mussten die Besucher quer durch die Altstadt spurten, um alle sechs geöffneten Stationen zu inspizieren. In der Alten Spielkartenfabrik am Katharinenberg wurde in der Nacht richtig Skat gekloppt und zwar mit einem besonderen Blatt, dem frisch gedruckten Stralsunder Skatblatt. Es wurde anschließend auch gestanzt und konfektioniert – selbstverständlich alles vor den Augen der Besucher!

Kreatives aus der Spielkartenfabrik: Die Modedesignerin Sarah Kunze bedruckte im Siebdruckverfahren rote T-Shirts für die Gäste der Museumsnacht. Quelle: Christian Rödel

Passende stylishe T-Shirts mit einem leicht abstrahierten Rathausmotiv wurden von der Modedesignerin Sarah Kunze im Siebdruck-Verfahren produziert. Die aus Bremen stammende Künstlerin gehört seit August zum Team um Projektleiter Christian Klette in der Jugendkunstschule und bietet hier Kreativ-Kurse an, in denen Kinder und Jugendliche unter anderem mit der Kunst des Siebdrucks vertraut gemacht werden.

Coole Drinks an imposanter Quallenbar

Weiter ging es in der Museumsnacht zum Deutschen Meeresmuseum, wo auf dem Nordhof das beliebte Stralsunder Altstadt-Restaurant „Eine gute Zeit“ in Kooperation mit dem „Küstenkosmoz“ für Auge und Gaumen eine imposante Quallen-Bar installiert hatten. Unter zauberhaft beleuchteten Quallen aus Stoff konnten hier die Besucher coole Drinks und eine vorzügliche Kulinarik genießen. Im Katharinenkloster war die Ausstellung „Sammler ohne Grenzen“ zum Andenken an das Wirken von Professor Otto Dibbelt, dem einstigen Gründer des Meeresmuseumsvorläufers, eintrittsfrei geöffnet.

Eine lange Schlange neugieriger Leute bildete sich Samstagnacht vor dem Museumshaus in der Mönchstraße 38, wo sich interessierte Besucher in dem mustergültig sanierten mittelalterlichen Krämerhaus umschauen konnten. Im benachbarten denkmalgeschützten Haus, wo das Verleger-Ehepaar Katrin und Peter Hoffmann seine Buchhandlung betreibt, wurden Geschichten aus der knapp 800-jährigen Historie der Hansestadt zum Besten gegeben. Die Schiffercompagnie in der Frankenstraße hatte ebenfalls ihre Pforten geöffnet, um einen Blick hinter die Kulissen der Bruderschaft von Seeleuten zu gewähren.

Von Christian Rödel