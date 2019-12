Stralsund

Oh Tannenbaum... Last Christmas... Morgen kommt der Weihnachtsmann... Wann spielen Singen und das gemeinsame Musizieren noch eine größere Rolle als zum Weihnachtsfest? Denn vor allem mit der Musik fangen wir ein wenig vom Geist der Weihnacht ein. Da ist es ganz gleich, ob Klassiker gespielt oder gesungen werden oder es mit Mariah Carey und Wham etwas rockiger wird.

Musik bringt positive Energie

„Musik verbindet und bringt zusammen“, bringt es Nicole Mengel auf den Punkt. „Wir haben einfach Spaß daran und es ist gemütlich. Es wird viel gelacht und bringt positive Energie ins Haus“, erklärt die Stralsunderin. Hausmusik zum Heiligen Abend ist alles andere als angestaubt. In vielen Stralsunder Familien wird unterm Weihnachtsbaum musiziert. „Obwohl es in diesem Jahr Premiere ist, dass zwei Generationen gemeinsam musizieren“, verrät Nicole Mengel. Ihre Söhne Emil (15) und Alfred Krüger (7) werden mit ihrem Großvater Eberhard Schoschies (68) zusammen spielen. „Emil spielt seit acht Jahren Gitarre und Klavier und Alfred seit zwei Jahren Blockflöte. Sie haben eigentlich immer etwas vorgespielt.“ Diesmal gesellt sich der Opa dazu, weil er vor ein paar Wochen beschlossen hat, „spontan nach einer 40-jährigen Auszeit das Akkordeon wieder auszupacken“, wie Nicole Mengel mit einem Lachen sagt.

Zunächst haben Enkel und Großvater geschaut, ob es überhaupt gemeinsam klappt, und dann war die erste richtige große Probe der 3. Advent, als gemeinsam musiziert wurde.

Einen festen Ablaufplan gibt es allerdings am Heiligen Abend nicht. „Das machen wir spontan. Vielleicht am Nachmittag, wenn alle zusammen sitzen“, überlegt Nicole Mengel. In diesem Jahr werden wohl vor allem klassische Weihnachtslieder auf dem Programm stehen, „damit Alfred auch mitspielen kann.“ Und wer weiß, vielleicht kommt ja bald noch ein Musiker dazu, denn der Jüngste, der fünfjährige Sohn Ole Enno, hat sich vorgenommen, Kontrabass zu lernen.

Den Alltagsstress vergessen

Auch im Hause Bahr klingt es zum Weihnachtsfest in der Stube. „Vor der Bescherung wird musiziert“, sagt Papa Kay-Uwe Bahr. „Die Kinder lieben Musik“, erklärt der stolze Papa. Niemand müsse ans Üben erinnert werden, weil „sie es von allein machen und weil sie Spaß am Musizieren haben. Ich denke, dass die Musik ein gutes Ventil dafür ist, den Druck in der Schule zu kompensieren und vom Alltagsstress einfach mal loszulassen.“ Mama Sandra Bahr ergänzt: „Nach einem anstrengenden Tag entspannt es sie regelrecht, Musik zu machen. Es ist fast wie eine zusätzliche Fremdsprache, die einem eine andere Welt öffnet.“

Auch wenn Heilig Abend gemeinsam musiziert wird, ist die Generalprobe eigentlich der „offene Adventskalender“, bei dem man Nachbarn besucht und Zeit miteinander verbringt, wie Sandra Bahr verrät. „Es ist immer wieder gesellig, besinnlich und schön zugleich. Man kommt ins Gespräch, isst zusammen Plätzchen und lauscht gemeinsam Gedichten, Geschichten und Weihnachtsmusik. Dieser gemeinschaftliche Gedanke passt sehr gut in die Vorweihnachtszeit und unterstützt eine gute Nachbarschaft, die in der heutigen hektischen Zeit immer wichtiger ist“, sagt Sandra Bahr.

Heidi Bahr (13, l.) und ihre Mama Sandra musizieren Weihnachten auch gern gemeinsam. Quelle: privat

An den Feiertagen gemeinsam zu musizieren, sei für die Kinder nach wie vor etwas Schönes. „Sie freuen sich auf Weihnachten und genießen auch die Zeit, die wir dann gemeinsam verbringen.“ Paulina (16) spielt Bratsche und Klavier, Heidi (13) Geige und Klavier und Louis (9) Klavier und Gitarre, während Mama Sandra das Trio mit der Flöte unterstützen könnte. „Ich habe zwar auch Klavierspielen gelernt, aber meistens überlasse ich das Musizieren meiner Familie“, gibt Kay-Uwe Bahr zu.

Vor der Bescherung kommt Kultur

Bevor es an die Bescherung geht, muss jeder einen kleinen kulturellen Beitrag leisten, sagt Anne Gulden mit einem Augenzwinkern. Ein Lied, ein Gedicht, ein Musikstück. „Es ist schön, wenn man zusammen sitzt und so etwas gemeinsam macht“, findet die 38-Jährige. „Das gehört bei uns dazu und außerdem können wir so Lieder weitergeben.“

Mara (l.) und Alva Gulden aus Stralsund bereiten sich auf einen musikalischen Weihnachtsabend vor. Quelle: privat

Sind alle da, dann gibt es bei den Guldens eine große musikalische Runde. Dann erklingen Gitarre, Klavier oder Flöte. Die 14-jährige Mara übt jedenfalls schon mit ihrer kleinen Schwester Alva (6). Von ganz klein bis ganz groß beteiligt sich jeder. Auch Uroma Gertraude Gulden sagt mit ihren 86 Jahren noch Gedichte auf – gern auch selbst gedichtet, wie Anne Gulden verrät.

In einem Punkt stimmt Anne Gulden mit Nicole Mengel überein: „Musik verbindet und gibt ein gutes und glückliches Gefühl“, sagt die Stralsunderin.

Von Miriam Weber