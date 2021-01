In Velgast gestoppt: Autofahrer mit 2,04 Promille intus

Velgast

Die Polizei hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden einen betrunkenen Autofahrer in Velgast aus dem verkehr gezogen. Wie sich herausstellte, stand der Mann nicht nur unter erheblichem Alkoholeinfluss, er muss sich zudem für eine sogenannte Schwarzfahrt verantworten.

Betrunkener ging Polizei bei Kontrolle ins Netz

Gegen 2.30 Uhr hielten Beamte des Polizeireviers Barth einen Pkw Mercedes-Benz in der Ernst-Thälmann-Straße in Velgast für eine Kontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und somit als sogenannter Schwarzfahrer unterwegs war. Außerdem war er erheblich alkoholisiert. Er musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen, der einen Wert von 2,04 Promille ergab. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobenentnahme an, die ein Arzt vornahm.

Gegen den 31-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheit im Verkehr.

