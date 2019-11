In Velgast und Richtenberg sind wieder die Narren los

Velgast/Richtenberg

Die Narren in Velgast und Richtenberg sind schon mächtig aufgeregt. Seit Wochen wird die fünfte Jahreszeit vorbereitet. Und so kann am 11. November den Bürgermeistern der beiden Kommunen die Schlüsselgewalt abgenommen werden.

Umzug durchs Dorf endet an der Feuerwehr

11. November 2018: Der VCC startet mit einem Umzug in die 33. Saison. Quelle: Helmut Augustyniak

In Velgast trifft man sich traditionell am 11. November um 18 Uhr an der Schule zum Umzug durchs Dorf. Angeführt von einem bunt geschmückten Wagen, auf dem das Prinzenpaar thront und für kräftigen Bonbonregen sorgt, marschieren die Faschingsanhänger und Funken bis zum Feuerwehrhaus. Dort gibt es nicht nur Musik und Bratwurst, sondern auch das beliebte Märchenspiel der Kita Velgast. Und die Feuerwehr sorgt für die Bewirtung.

Und schließlich soll Bürgermeister Christian Griwahn die Schlüssel für die Gemeindekasse rausrücken. Meistens ziert er sich etwas, aber bisher haben die Jungs und Mädels vom VCC-Elferrat immer die Kasse aufgespürt.

Sonntag schon Seniorenkarneval

Schlüsselübergabe im letzten Jahr an der Velgaster Feuerwehr. Quelle: Helmut Augustyniak

Doch eigentlich geht die Saison beim Velgaster Carnevalsclub schon am Sonntag los. „Wir haben den Seniorenkarneval diesmal sozusagen als Vorspiel geplant. Los geht’s nämlich am 10. November um 14 Uhr in der Aula des Gemeindezentrums. Der VCC sorgt für Kaffee und Kuchen und lädt die Senioren zur Party ein“, sagt VCC-Präsidentin Ulrike Pfennig.

Und so sind es die älteren Velgaster, Lendershäger, Starkower, Hoeveter …, die die 34. Saison einläuten. Manche kommen sogar in tollen Kostümen, haben richtig viel Spaß an der Verwandlung.

Alle anderen sind dann am 16. November um 19.30 Uhr zum Nachtwäscheball eingeladen. Karten sind noch zu haben, vielleicht ja auch mal ein Tipp für die vielen Stralsunder, die keinen eigenen Karnevalsverein mehr haben. Ein Kostüm rund um die Schlafmode ist übrigens genauso Pflicht wie das Beherrschen des Schlachtrufs „ Velgast, woak up“.

RCC feiert sich in die 37. Saison

Auch in Richtenberg ist es wieder so weit. Am 11. November um 11.11 Uhr fordern die Karnevalisten des RCC von Bürgermeister Karldiether Wegner den Rathausschlüssel samt Stadtkasse. Lautstark und im Ornat – so heißt die Uniform des Elferrates – wird nach der Macht verlangt. Für heitere Stimmung sorgen dabei die Vereinsmitglieder. „Einen kleinen Snack und Getränke gibt es natürlich auch wieder, allerdings nicht wie in den vergangenen Jahren hinter dem Rathaus, sondern im Kulturhaus, dem Vereinshaus des RCC“, sagt Vereinssprecher Martin Gruel. Gäste sind herzlich willkommen.

Schlüsselübergabe auf dem Marktplatz

Höhepunkt ist in Richtenberg sicher wieder der große Karnevalsumzug durch die Stadt. Der startet am 16. November um 10 Uhr. Angemeldet haben sich Wagen aus Behrenwalde, Jakobsdorf und Zandershagen. Los geht es in der Begleitung von den Spielmannszügen aus Barth und Dreschvitz im Gewerbegebiet. Und immer zu hören der RCC-Schlachtruf: „Hast du Kummer, hast du Ärger, trink’ nen echten Richtenberger!“

Wagenparade und Funkentanz

RCC feiert am 11.11.18 den Auftakt zur 36. Saison, hier mit den Prinzenpaaren. Quelle: Ines Sommer

Der bunte Wagentross bahnt sich dann seinen Weg durch den Ort bis zum Marktplatz, wo die Funken auf der Bühne ihr Können zeigen und sicher wieder bejubelt werden. Die Spielmannszüge wollen den Richtenbergern und ihren Gästen noch ein Ständchen bringen. Und dort wird RCC-Präsident Axel Habeck endlich das Thema dieser Saison bekannt geben. „Bei der Versorgung erhalten wir wieder Unterstützung von der Feuerwehr und dem Kulturtreff, dafür vielen Dank“, so Oberkarnevalist Habeck.

Am gleichen Abend wird dann schon weitergefeiert und zwar ab 20 Uhr im Kulturhaus. Der erste Nachtwäscheball steht ins Haus. Eine Woche später steigt dann die zweite Veranstaltung, für die es noch wenige Karten bei Schatzmeisterin Brigitte Gruel gibt (Telefon 0176 / 924 107 49).

Von Ines Sommer