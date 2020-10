In Vorpommerns Scheunen Ideen für die Zukunft der Region gefunden

Landsdorf

Vorpommern besser machen. Unter diesem Motto machte die Scheunen-Tour des Vorpommernrates der Landesregierung seit dem 20. August Station in sieben ländlichen Gemeinden des östlichen Landesteils von Mecklenburg-Vorpommern im Gespräch mit den Bürgern nach Ideen, wie die Region lebenswerter werden könnte.

Gut 200 Vorschläge von Bürgern gingen ein

Am Montagabend wurde im Tribseeser Ortsteil Landsdorf für dieses Jahr der vorläufige Schlusspunkt unter diese Ideensammlung gesetzt. Vorläufig deshalb, weil die Organisatoren, unter ihnen die Körber-Stiftung, die Landeszentrale für politische Bildung MV und die Ehrenamtsstiftung MV, die Scheunen-Tour 2021 ob des großen Interesses fortsetzen möchten.

Anzeige

Alle Ideen online veröffentlicht

Patrick Dahlemann, Schirmherr der Tour, zeigte sich im Gespräch mit der OZ entsprechend begeistert. „Die hohe Resonanz hat uns überwältigt, denn wir hatten jedes Mal ein volles Haus. Kommunalpolitiker, Mitglieder aus Feuerwehren, Vereinen und Verbänden haben sehr engagiert mitdiskutiert und Vorschläge unterbreitet, wie man Vorpommern besser machen kann“, so der Parlamentarische Staatssekretär ( SPD) für Vorpommern unter Hinweis auf die unter www.vorpommernbessermachen.de. online veröffentlichten gut 200 Vorschläge zum Thema.

Schnell umsetzen, was gleich machbar ist

Diese Ideenliste, liest sich auf den ersten Blick zwar ein bisschen wie aus einem „Wünsch dir was Katalog“, doch Dahlemann sagt: „Nicht alles, wird sofort realisierbar sein.“ Sofort umsetzen ließe sich etwa beim Thema Mobilität auf dem flachen Land die Idee der sogenannten Mitfahrbänke. „Die wollen wir schnell umsetzen und hier einfach anfangen.“

Größere Aufgaben sollen Teil der Strategie werden

Größere Brocken, wie etwa eine bessere Bahnanbindung zwischen Vorpommern und Berlin durch höhere Zugtaktung sind für den parlamentarischen Staatssekretär Ideen, die in die künftige Vorpommernstrategie einfließen sollen. Die will der Vorpommernrat zum Ende der Legislaturperiode vorlegen, gewissermaßen als Wegweiser in die Zukunft der Region. „Für solche Vorhaben, die mit hohem finanziellem Aufwand verbunden sind, müsse mit dieser Strategie zunächst auch Akzeptanz im politischen Raum geschaffen werden.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wichtig ist für Dahlemann an der Scheunen-Tour deshalb: „Wir machen damit deutlich, dass wir die Menschen vor Ort in die politischen Entscheidungsfindungen mit einbeziehen, auf ihre Ideen und Vorschläge großen Wert legen.“ Deshalb sollen in Auswertung der Online-Ideenliste alle Vorschläge nicht nur ausgewertet, sondern mit einer Rückmeldung versehen werden.“

IHK unterstützt Erarbeitung der Vorpommernstrategie

In diesem Sinne ist die Scheunen-Tour für Jens Rademacher, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Stralsund, „das geeignete Format, Vorpommern noch besser zu machen“. Er will sich beispielsweise mit einer Ideengeberin in Verbindung setzen, um deren Vorschlag zu mehr praxisnahen Maßnahmen bei der beruflichen Frühorientierung gemeinsam zu vertiefen. „Das ist genau das Thema, an dem wir angesichts einer hohen Zahl von Ausbildungsabbrechern bereits arbeiten und wo wir künftig bei der Berufsorientierung junger Leute künftig früher ansetzen müssen.“ Der Geschäftsstellenleiter weist darauf hin, dass die Industrie und Handelskammer mit dem Vorpommernrat bei der Erarbeitung der künftigen Vorpommernstrategie eng zusammenarbeitet.

Praxisverbundene Vorschläge

Für Sylvia Schiefler war der Abend in Landsdorf vor allem deshalb interessant, weil so viele unterschiedliche Akteure aus allen Ecken Vorpommerns zu Wort kamen. „Ich habe da sehr viele praxisverbundene Vorschläge gehört“, sagt die 2. Stellvertreterin der SPD-Fraktion des Kreistages Vorpommern-Rügens.

Studenten der Hochschule Stralsund diskutierten mit

Prof Petra Maier hatte neben der Abschlussveranstaltung auch in der Station Landwert-Hof Stahlbrode teilgenommen „Für mich ist die Scheunen-Tour ein sehr bürgernaher Dialog“, sagt die Rektorin der Hochschule Stralsund (HOST). „Ich habe an den Thementischen einen sehr fruchtbaren Austausch unter allen Beteiligten erlebt.“ Und nicht nur sie, auch Studierende der HOST brachten sich in die Diskussion ein – etwa bei Themen wie Infrastruktur, Nachtleben und Mobilität. Letzteres etwa in Sachen Semesterticket. Aus Sicht der Rektorin ist das studentische Engagement nicht nur eine Bereicherung für Vorpommern, sondern für die Hochschule selbst. „ Petra Maier: „Ein attraktives Vorpommern zieht auch mehr junge Leute zum Studium an den Strelasund.“

Von Jörg Mattern