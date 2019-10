Hiddensee

Es gibt Künstler, deren Rang erst nach ihrem Tod kenntlich wird. Zu Lebzeiten waren sie eher Außenseiter. Zu diesen gehörte Eggert Gustavs (1909–1996). Der hat unter einem Findling mit eigenhändig gemeißeltem Signum in Kloster auf Hiddensee seine letzte Ruhe gefunden. Und dort bekommt er nun ein Museum. Das wird am morgigen Sonntag in der Alten Schmiede eröffnet. „In wechselnden Ausstellungen soll dort künftig jeweils ein kleiner Teil der vielen Arbeiten meines Großvaters zu sehen sein. Außerdem sollen dort Kinder und Jugendliche künstlerisch tätig werden können“, sagt Heiko Björn Gustavs. Der 47-Jährige ist Enkel von Gustavs und wird das Museum leiten. Zudem ist er auch anderweitig auf dem söten Länneken engagiert – im Förderverein des Heimatmuseums und im Kunstverein.

Skizzierte und karikierte prominente Besucher

Der Sohn des einstigen Inselpastors Arnold Gustavs (1875 – 1956) hat nach seiner Rückkehr aus Krieg und Gefangenschaft viele Jahre seines Lebens auf Hiddensee gearbeitet und so eine künstlerische Chronik des Eilandes zwischen Ostsee und Bodden vorgelegt. Zeitlebens war Gustavs Schaffen durch die Liebe zu Hiddensee geprägt. Die raue Wildnis im Norden des Eilands liebte er ebenso wie die Heidelandschaft und das stille Neuendorf. Nur wenige Maler haben Hiddensee in solch einer Vielfalt der Stimmungen und Motive, in ihrer herben Schönheit und versteckten Lieblichkeit mit sicherer Meisterschaft und hohem Ausdrucksvermögen erfasst und dargestellt. Seine Künstlerklause, das Haus Gustavs gegenüber der Schmiede, war ein Treffpunkt für kluge Köpfe von Nah und Fern. Zu Lebzeiten seines Vaters, der von 1903 bis 1948 Pastor auf Hiddensee war, gingen dort Gerhart Hauptmann, Asta Nielsen, Judith Auer, Ernst Toller, Joachim Ringelnatz und andere ein und aus. Deren Gesichter und Habitus prägte er sich ein, skizzierte und karikierte sie später aus dem Gedächtnis.

Wassiliy Kandinsky gab den Anstoß

1909 als drittes Kind von Pastor Arnold Gustavs und seiner Frau Helene geboren, wollte Eggert Gustavs eigentlich Architekt werden. Doch während des Studiums in Hamburg wurde er nicht glücklich. Es engte ihn zu sehr ein, ließ seinen Ideen keinen Platz. Deshalb ging Gustavs nach Berlin, begegnete dort Wassily Kandinsky – nun wollte er selbst Künstler werden.

Nie eine Kunsthochschule besucht

Das wurde er als Autodidakt. Niemals eine Kunsthochschule besucht zu haben, empfand er nicht als Makel, sondern eher als Erleichterung. „Ich begrüße es, mein Metier nicht studiert zu haben. So habe ich keine Not damit, eventuell Oktroyiertes wieder loszuwerden, um eindeutig ich selbst zu sein“, schrieb er einmal. Und 1995 in einem Brief über seine Kunst: „Wenn ich damit anderen Menschen eine Freude bereiten kann, so ist das Freude für mich.“

Nach 1952 im Sommer immer auf Hiddensee

Da lebte er schon längst in Neuruppin, 1952 hatte er sich dort zusammen mit seiner Frau Irene Tourneau-Gustavs und den sechs Kindern niedergelassen. Aber die Sommer verbrachte er weiterhin auf Hiddensee. Und dort entstanden sie – idyllische Landschaftsporträts mit Strand und Meer im weichen Licht, mit Booten, Holzschnitten von Fischen und anderen tierischen Ostseebewohnern.

Ex-Ministerpräsident: „Bedeutendster Hiddenseer Maler und Grafiker.“

Eben diese Werke werden im neuen Museum auf Hiddensee zu sehen sein. Über die und ihren Erschaffer sagte Erwin Sellering, ehemaliger Ministerpräsident von MV und Schirmherr einer Sonderausstellung, die das Heimatmuseum Hiddensee zum 100. Geburtstag Gustavs gezeigt hatte.: „ Eggert Gustavs ist der bedeutendste Hiddenseer Maler und Grafiker. Die Motive, Farben und Stimmungen der Insel hat er, wie nur wenige, in ihrer ganzen Vielfalt eingefangen. Er hat ihre windzersauste Schönheit und ihren rauen Charme mit großem Können erfasst und dargestellt.“

