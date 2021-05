In diesem Stralsunder Feinkostladen gibt es Urlaub zum Mitnehmen 

Stralsund

Käsespätzle oder Paella: Der erfahrene Koch Michael Jordan, ehemaliger Betreiber des beliebten Restaurants an der Marina in Neuhof, kann beides. Mit seinem Feinkostladen „KaufBar“ in der Altstadt beim Neuen Markt, will er nun neuen Schwung in die Gastro-Szene der Hansestadt bringen.

Die Mischung seines Ladens ist dabei durchaus ungewöhnlich. Honig aus Neuhof, Käse aus Palmzin und Kaffee von der Stralsunder Rösterei Monopol: Regionale Produkte sind eines seiner Grundprinzipien. „Wichtig ist, dass die Qualität gut ist“, erklärt der leidenschaftliche Koch. In seinem Laden können Leckerbissen aus der Region, aber auch exklusive Spezialitäten aus anderen, zumeist mediterranen Ländern gekauft werden.

Ein Jahr Fuerteventura als Inspiration

Seine Vorliebe für die mediterrane Küche blieb ihm noch aus seiner Zeit in Spanien. Ein Jahr lang arbeitete der damals 24-Jährige nach seiner Ausbildung in Heidelberg auf der Insel Fuerteventura. Bei seiner Abreise nahm er vor allem die spanische Esskultur mit ins Gepäck. Neben Tapas versucht er, diese insbesondere durch die ungezwungene Atmosphäre zu vermitteln.

„Jeder kann herkommen, ein Gläschen Wein oder Kaffee trinken und einen Teller voll kleiner Happen genießen“, erklärt Jordan das Konzept der Tapas. Ein Schwätzchen gehöre da einfach dazu, deshalb baute er eine große Bar, an der jeder sitzen und sich austauschen kann. Gesprächstherapie nennt der er das.

Abwechslungsreicher Mittagstisch in der Woche

Zudem bietet er einen Mittagstisch an. Von Montag bis Freitag zwischen 11.30 und 13 Uhr kann das Gericht des Tages mitgenommen werden. Zur Auswahl stehen traditionelle Gerichte aus der DDR, aber auch Kaiserschmarrn oder mediterrane Kreationen. Jordan versucht, möglichst jeden Geschmack zu treffen.

Auch individuellen Ansprüchen möchte er gerecht werden, deshalb gibt es in der KaufBar auch vegetarische, vegane und glutenfreie Alternativen. „Es gibt ein Umdenken, gerade was Fleisch anbelangt“, erklärt der Koch. So gibt es montags immer fleischloses Essen, diese Woche beispielsweise Fischfilet auf Blattsalat.

Regional heißt auch: Menschen zusammenbringen

Ladenbesitzer Michael Jordan präsentiert stolz seine Theke mit regionalen und mediterranen Leckerbissen. Quelle: Barbara Waretzi

Ehemalige Bäckerstube soll mit Leben erfüllt werden

„Regionalität heißt für mich nicht nur, Produkte aus nächster Nähe anzubieten, sondern eben auch Menschen aus der Region zusammenzubringen“, sagt er. Der gebürtige Stralsunder möchte in seinem Laden die Stadt zusammenbringen. Sobald es die Pandemie-Lage zulässt, soll die ehemalige Bäckerstube aus dem 18. Jahrhundert wieder mit Leben gefüllt werden.

„Die Leute sind schon ganz heiß darauf“, sagt Jordan und freut sich auf die Eröffnung seiner Bar. Er mache das Beste aus der Situation und spiele sich schon einmal ein. Die KaufBar wurde erst im September 2020 eröffnet, daher war er von Beginn an mit der schwierigen Corona-Lage konfrontiert – ein „Bar-Betrieb“ wie er ihn sich eigentlich wünscht, war bisher nicht möglich.

Hier gibt es kulinarischen „Urlaub-to-go“

Inzwischen ermöglicht er seinen Gästen ein Stück Spanien oder Österreich und erinnert an schöne Tage im Urlaub, die man mit nach Hause nehmen kann. Wer selbst den Kochlöffel schwingen möchte, kann die nötigen Zutaten direkt im Laden kaufen – und das regional und frisch. Der Chefkoch verrät zudem den ein oder anderen Tipp für die Zubereitung.

