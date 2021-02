Stralsund

Welche Kirchen in der Hansestadt und dem Umland laden am Wochenende zu Gottesdiensten ein? Die OZ gibt einen Überblick.

In der Zeit bis zum Palmsonntag, dem 28. März, feiern die evangelischen Kirchengemeinden der Innenstadt gemeinsame Gottesdienste. Sowohl in der Marienkirche als auch in der Nikolaikirche bleibt es am Sonntag still. Die Gläubigen werden stattdessen am Sonntag um 9 Uhr in der Friedenskirche und um 10.30 Uhr in der Heilgeistkirche erwartet. Beide Gottesdienste hält Pröpstin Helga Ruch.

In der Marienkirche wird es aber am Montag um 19 Uhr ein Friedensgebet geben. Schwerpunkt ist die Situation der Werft. Beginnend ab dem 2. März wird es zudem immer dienstags um 19.30 Uhr Passionsandachten in dem Gotteshaus geben. Die Bibelwoche, die ab dem 8. März geplant war, wird verschoben.

In der katholischen Pfarrei St. Bernhard findet in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit am Sonnabend, 27. Februar, um 18 Uhr eine Heilige Messe statt. Am Sonntag um 10.30 Uhr wird zu einem Gottesdienst geladen. Teilnehmer der Veranstaltungen müssen sich dazu anmelden. Die Möglichkeit dafür gibt es über die Internetseite heiliger-bernhard.de.

Die Gemeinde der Lutherkirche lädt am Sonntag um 17 Uhr zu einem Gottesdienst. Die Stralsunder Baptisten halten ihren an jenem Tag bereits um 10 Uhr ab.

Die Stralsunder Gemeinde Father’s House Church feiert ihren Gottesdienst am Sonntag online als Zoom-Meeting. Theologe Michael Immendörfer möchte Lust aufs Studium der Bibel machen. Meeting-ID: 869 2843 0741, Kenncode: 421617. Weitere Infos sind auf der Internetseite fhc-stralsund.de zu finden.

Blicken wir ins Umland: In die Kirche zu Glewitz wird am Sonntag zu 10 Uhr eingeladen. Die Kirchengemeinde Tribsees lädt zu 9.15 Uhr zum Gottesdienst in die St. Thomas Kirche, wie der Internetseite der Gemeinde zu entnehmen ist.

Von Kai Lachmann