Stralsund

Zu einer Informationsveranstaltung zum geplanten „Kommunalen Ordnungsdienst“ in der Hansestadt lädt am Montagabend um 18 Uhr die Grüne Bürgerschaftsfraktion in das Grüne Büro, Alter Markt 7, ein. Als Gäste werden Heino Tanschus, 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters und Senator für Ordnung, und Ann Christin von Allwörden, Bürgerschaftsmitglied und sicherheitspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag, erwartet.

Die Grünen stehen dem Vorhaben eines Kommunalen Ordnungsdienstes skeptisch gegenüber. Die zu übernehmenden Aufgaben werden bisher vom Ordnungsamt bearbeitet, in welches der Ordnungsdienst organisatorisch integriert werden soll. „Der Vorteil gegenüber einer einfachen Personalaufstockung im Ordnungsamt ist uns noch nicht ersichtlich“, erklärt Axel Peters. Man wolle mit den Gästen und den Bürgern darüber ins Gespräch kommen, wie sinnvoll diese Planungen erscheinen.

Von OZ