Wismar

Haben die MV Werften eine Perspektive oder nicht? Eine Antwort auf die Frage gibt es bislang nicht. Das macht den rund 2000 Beschäftigten zu schaffen, auch den Auszubildenden, die von einer Zukunft im Schiffbau geträumt haben. Wir haben uns darüber mit Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, unterhalten.

Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste Quelle: Jens Büttner

Wie viele Auszubildende gibt es derzeit bei den MV Werften?

Es sind 142 junge Leute, die ausgebildet werden. Davon machen 58 jetzt gerade ihre Prüfungen und werden das Unternehmen danach leider verlassen müssen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Perspektiven schaffen, hier am Standort Wismar – nicht nur für die 84, die da bleiben, sondern für alle.

Wie geht es mit den Azubis weiter, sollte es keine Perspektive für die MV Werften geben?

Dann müssen wir für sie Firmen suchen, in denen sie ihre Ausbildungen beenden können. Das ist bei Insolvenzen so üblich. Mit 84 Auszubildenden wird das aber eine enorme Kraftanstrengung werden. Denn die MV Werften waren das Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern mit den meisten Ausbildungsstellen in der Metallbranche.

Wie ist die Stimmung in der Belegschaft?

Die Menschen sind langsam müde, ständig schlechte Nachrichten zu hören. Aber die Gehälter sind mittlerweile gezahlt. Das hilft, ist aber noch keine Lösung.

Glauben Sie, dass viele Fachkräfte schon dabei sind, sich nach anderen Jobs umzuschauen und ihre Koffer zu packen?

Wir haben schon in den anderthalb Jahren der Corona-Pandemie einige Fachkräfte verloren, weil sie natürlich auch an sich selbst denken müssen. Auf der anderen Seite ist diese Belegschaft eine, die immer zusammengestanden hat. Sie alle wollen Schiffe bauen – ob nun die Damen in der Buchhaltung und am Empfang oder die Männer in der Dockhalle. Dieses gemeinsame Ziel schweißt zusammen. Und wenn es gelingt, eine Perspektive zu schaffen, dann bleibt der Großteil der Belegschaft auch hier.

Die Mitarbeiter hören seit Monaten: Nicht schon wieder Geld in die Werften stecken! Was löst das in der Belegschaft aus?

Das trifft die Beschäftigten natürlich, weil sie ihre Arbeit gut gemacht haben. Aber man muss sagen: Es gibt viele, die viel Meinung zu den Werften haben und wenig Ahnung. Hier war ein Investor gekommen, der gesagt hat, er habe einen Markt und der heißt Kreuzfahrten für Asien. Dieser Markt hat damals floriert. Er konnte gar nicht so viele Schiffe einsetzen, wie er wollte. Deshalb wollte er selbst Schiffe bauen. Dann hat Corona diesen Markt zusammenbrechen lassen. Aber wir brauchen die Werften als industrielles Rückgrat für Mecklenburg-Vorpommern mit guten Löhnen und guten Arbeitsplätzen. Die maritime Wirtschaft hat Perspektive.

Von Kerstin Schröder