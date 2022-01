Stralsund

Gehofft, gebangt und jetzt doch maßlos enttäuscht: Die Stralsunder Werftarbeiter mussten am Montagvormittag die bittere Pille schlucken, dass die MV-Werften Insolvenz angemeldet haben.

Die Verhandlungen zwischen Werft-Betreiber, Bund und Land am Wochenende hatten keine Ergebnisse gebracht. Somit blieb nur der Weg zum Amtsgericht. Nur so bekommen die Mitarbeiter, darunter auch die noch verbliebenen 230 Stralsunder, ihren noch ausstehenden Lohn, nun allerdings in Form des Insolvenzgeldes.

Arbeiter warten auf Löhne

Die Insolvenz lag in der Luft, hatte sich dieser drastische Schritt doch in den vergangenen Tagen angedeutet, weil die Verhandlungen mit dem Bund über einen weiteren Millionen-Kredit festgefahren waren und am Freitag die Löhne der rund 2000 Beschäftigten an den drei Standorten in Rostock, Wismar und Stralsund nicht ausgezahlt werden konnten (die OZ berichtete).

Was sagen die Stralsunder dazu, dass „ihre Werft“ pleite ist? Waren und sind doch viele Familien seit Gründung der Volkswerft 1948 eng mit diesem Unternehmen, das einst Tausende Mitarbeiter zählte, verbunden.

„Keine große Überraschung“

Werner Friese war sogar selbst lange Zeit auf der Werft beschäftigt. „Leider ist das keine große Überraschung“, sagt der 83-Jährige zum Insolvenzantrag. Dennoch sei es richtig, dass der Staat nicht weiter in die Rettung der Werften investiere. „Die Bemühungen der Stadt, dass die Werft zu einem maritimen Gewerbepark umgebaut wird, begrüße ich sehr“, sagt Friese – denn dann könnte man einige Mitarbeiter halten.

Die Befürchtung, dass nun viele Werftenmitarbeiter keinen Job mehr finden, vor allem in der Region, hat auch Maik Bleidorn. „Es ist einfach tragisch. Nun kommt es zum absoluten Kahlschlag für die Region und die Mitarbeiter.“ Jedoch, so sagt er weiter, sei diese Tragödie abzusehen gewesen.

So sieht das auch Elke Unger. „Es wird langsam Zeit, dass das lange Hoffen und Bangen der Werftmitarbeiter ein Ende hat.“ Sie ist trotz der Tragik zuversichtlich, dass es wieder bergauf geht und alle eine neue Arbeit finden. Den Arbeitern an den Standorten wünscht sie alles Gute und dass sie ihr Gehalt noch bekommen. „Es hat keinen Zweck, das Unternehmen weiter staatlich zu fördern, wenn es doch nichts bringt.“

Das sieht Andrea Kühl ähnlich. „Es tut mir in der Seele weh. Stralsund hat sich mit dem Schiffbau in der Welt einen Namen gemacht und war lange Zeit das Standbein der Stadt. Aber es war nun zu erahnen“, sagt die Stralsunderin.

Hier weiter Geld zu investieren, davon hält sie nichts. „Man kann nicht immer weiter reinstecken, um etwas auf Teufel komm raus am Leben zu halten. Dann wären wir in einigen Monaten wieder in der gleichen Situation. Dann lieber ein Ende mit Schrecken und sich stattdessen neuen Ideen öffnen, die der Oberbürgermeister ja auch schon in der Tasche hat. Auch wenn die jetzige Situation natürlich traurig ist.“

„Man hat es kommen sehen“

Für Elke Unger kam die Insolvenz der MV-Werften wenig überraschend. „Die Arbeiter mussten lange bangen und hoffen. Das hat jetzt ein Ende. Ich hoffe, dass es nun wieder bergauf geht und dass die Leute vor Ort wieder neue Jobs finden." Quelle: Stefanie Ploch

Geld vom Staat für die Werften würde eine Frau, die anonym bleiben möchte, nicht per se ablehnen. „Aber sie sollten nicht zur Rettung des Unternehmens eingesetzt werden, sondern zur Absicherung der Leute vor Ort.“

Denn eines wird deutlich bei Gesprächen mit den Anwohnern: Dass es irgendwann soweit kommt, dass die Werftstandorte schließen müssen, sei seit einigen Jahren absehbar gewesen. Für Stralsund habe die Werft aber eine besondere Bedeutung, vor allem machen sich viele Leute Sorgen um diejenigen, die durch die Insolvenz ihren Job verlieren. Es sei absolut nicht in Ordnung, dass sich ein Unternehmen aus dem Ausland die Gelder einheimst und staatliche Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, beklagt ein Stralsunder.

Ähnlich kritisch sieht es Gerhild Bartsch, die meint, dass schon vorher die Reißleine hätte gezogen werden müssen. „Man hat es kommen sehen“, sagt die Stralsunderin. Das Aus für die Werft an sich sieht sie aber noch nicht. Auch die 83-Jährige könnte sich mit dem Vorschlag des Oberbürgermeisters Alexander Badrow anfreunden und: „Vielleicht kann man auf der Werft Solarboote bauen“, schlägt sie vor.

Idee vom maritimen Gewerbepark als Neuanfang?

Der Chef im Stralsunder Rathaus hatte bereits im März 2021, nachdem Genting klar gesagt habe, dass Stralsund als Produktionsstandort nicht mehr in Frage kommt, der Bürgerschaft den Vorschlag unterbreitet, das Werftareal zu kaufen und die Flächen dann an maritime Unternehmen zu verpachten.

„So behalten wir die Kontrolle“, hatte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) immer wieder betont. Die Bürgerschaft konnte sich mit der Idee anfreunden und hat mehrere Millionen Euro dafür bereitgestellt.

Inzwischen hat sich mit Nordic Yards ein innovativer Partner für die Entwicklung des maritimen Gewerbegebietes angeboten (die OZ berichtete). Die deutsche Firma, deren Gesellschafter der russische Unternehmer Vitaly Yusufov ist, hat bereits von 2009 bis 2016 in MV Spezialschiffe für den arktischen Einsatz, Fähren oder Konverter-Plattformen gebaut. Danach veräußerte man die Werftstandorte Stralsund, Wismar und Rostock jedoch an Genting. Nun will man Stralsund und auch Rostock zurück.

Von Stefanie Ploch, Ines Sommer und Wenke Büssow-Krämer