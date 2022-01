Insolvenzverfahren der MV Werften: Nur sieben Wochen Zeit für neue Perspektiven

Wismar

Eisiger Wind weht am Donnerstagmorgen über das Wismarer Werftgelände. Nach und nach verlassen die Schiffbauer das Gelände. Wie es war? „Informativ“, sagt ein Mann durch seine FFP2-Maske. Ein anderer sagt: „Wir müssen jetzt zusammenhalten“ und verschwindet in Richtung Stadt. Eine Stunde haben sich zuvor Insolvenzverwalter Christoph Morgen, Politiker und Gewerkschaftsvertreter Zeit genommen, um mit der Belegschaft zu sprechen und sich das Schiff im Baudock anzuschauen.

Nun heißt es, gemeinsam Pläne schmieden und Visionen entwickeln – und das im Eiltempo. Voraussichtlich am 1. März soll das Insolvenzverfahren für die MV Werften eröffnet werden. Damit bleiben nur noch knapp sieben Wochen, um den rund 2000 Beschäftigten neue Perspektiven zu bieten. So lange werden ihre Gehälter als Insolvenzausfallgeld gezahlt. Danach nicht mehr und viele Schiffbauer werden sich nach anderen Jobs umschauen, vermutlich auch in anderen Bundesländern.

Genau das wollen Politik und Gewerkschaft verhindern. Sie wollen die Fachkräfte in Mecklenburg-Vorpommern unbedingt halten. Doch ohne Beschäftigung werde das nicht gelingen, weiß Christoph Morgen. Der Bau von Offshore-Plattformen sei eine Alternative, zum Beispiel für den Standort Rostock-Warnemünde. Doch die Umsetzung sei nicht von heute auf morgen machbar. Eine Möglichkeit, die Zeitlücke zu überbrücken sei der Weiterbau der „Global Dream“. „Sonst haben wir nachher leere Hallen für den Plattform-Bau, aber niemanden mehr, der sie bauen kann“, ergänzt der Insolvenzverwalter.

„Genting verliert viel Geld“

Bei seinem Werftbesuch betont der 46-Jährige: Genting verliere mit der Insolvenz der MV Werften „enorm viel Geld.“ Auch habe sich der Konzern nicht die Sahnestücke herausgesucht und die Grundstücke am Hafen behalten. „Wir haben Zugriff auf alles, was zu den Werften gehört und sind nicht von Genting abhängig“, sagt der Hamburger Anwalt. Zudem dürfe die Geschäftsleitung der MV Werften nichts mehr entscheiden, ohne das er zustimme.

Und auch er dürfe im Gegenzug nicht alles alleine bestimmen. Carsten Haake gehört mit zu seinem Rettungsteam. Der Geschäftsführer der MV Werften hat bereits Erfahrungen mit der Fertigstellung eines Kreuzfahrtschiffs, nachdem die Werft in Insolvenz gegangen ist. In Bremerhaven war das vor einigen Jahren mit der „Pride of America“ gelungen.

Und Carsten Haake hat nach wie vor Kontakt zu Genting Hong Kong. Noch am Wochenende sei ihm gesagt worden, dass nach wie vor Interesse bei asiatischen Konzern bestünde, die „Global Dream“ abzunehmen. Doch welchen Kaufpreis kann sich Genting noch leisten? Der Konzern ist selbst in großen Schwierigkeiten. Nach der Insolvenz der MV Werften ist seine Aktie bei der Wiederaufnahme des Handels am Donnerstag eingebrochen.

Millionen für den Weiterbau

1,5 Milliarden Euro werden am Ende im fertigen Schiff stecken. Geld für den nötigen Weiterbau wird es aus Asien nicht geben. Einige Hundert Millionen Euro werden nötig sein, um die noch fehlenden 25 Prozent des Schiffes fertigzustellen.

Das nötige Geld dafür zu beschaffen, sei eine große Herausforderung, sagt Christoph Morgen. Die könne ohne Unterstützung von Bund und Land nicht gemeistert werden. Die andere Herausforderung sei, die Abnahme zu sichern. Am Freitag werde er dazu erste Gespräche mit Vertretern des Genting-Konzerns führen. Auf dessen Bedarf ist das Schiff mit Platz für knapp 10 000 Passagiere zugeschnitten worden. Das grenze die interessierte Käufergruppe stark ein. Nur etwa drei bis fünf potentielle Abnehmer gebe es weltweit.

Pläne für die Standorte

Betriebsrätin Ines Scheel ist froh, dass die Dezember-Gehälter spätestens Montag ausgezahlt werden. Und sie will die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Schiffbauer das fertige Schiff aus Halle holen und voller Stolz wegfahren sehen können. Die Werftmitarbeiter hätten in der Vergangenheit bewiesen, dass sie alles bauen können – Containerschiffe, Spezialschiffe und Kreuzfahrtschiffe.

Schon vor Jahren seien sogar Plattformen für die Energiewende gebaut worden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sichert die Unterstützung der Politik zu. Doch es funktioniere nicht ohne den Bund, stellt sie klar. Und sie lobt die Arbeit der Beschäftigten: „Sie haben einen guten Job gemacht und können nichts für die Corona-Pandemie.“ Niemand habe geahnt, das weltweit so ein wirtschaftlicher Schaden entstehe.

In einem Schreiben hat ihr Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Unterstützung zugesagt. Es würden alle Anstrengungen unternommen, um den Mitarbeitern eine Perspektive zu geben“, heißt es in dem Schreiben.

Für Genting hätten staatliche Hilfen grundsätzlich über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds bereit gestellt werden können. Dies hätte aber zwingend einen Eigenbeitrag des Eigentümers und seiner Gesellschafter erfordert. „Leider wurde der notwendige Eigenbetrag seitens des Eigentümers abgelehnt und das damit einhergehende Bekenntnis zu den MV Werften blieb aus“, erklärt der Minister. Das sei sehr bedauerlich, denn die Mittel wären nach Einschätzung der Bundesregierung dort verfügbar gewesen.

Von Kerstin Schröder