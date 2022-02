Insolvenzverwalter der MV Werften: „Stralsund hat das beste Angebot“

Stralsund

Kommenden Montag kann in Stralsund Historisches gelingen. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit kann die Hansestadt das Stralsunder Gelände der insolventen MV Werften zum 1. März hin selbst erwerben – und es anschließend in einen maritimen Wirtschaftspark umwandeln. Die Chancen dafür stehen so gut wie nie. Bis Freitag 11 Uhr konnten Investoren ein Angebot abgeben. Kurz davor hatte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) das Vorhaben der Hansestadt bereits eingereicht und nach einer Betriebsversammlung direkt in der Werfthalle über die Pläne informiert. „Wir kaufen nicht nur Grundstücke, sondern Hallen, Kräne, Schneidanlagen, den Schiffslift und weitere Betriebsmittel“, sagte Badrow entschlossen.

In Stralsund sollen wieder Schiffe entstehen – über neue Pächter

Gleichzeitig war er zuversichtlich, dass auch künftig in Stralsund Schiffe gebaut werden können. Nicht durch die Hansestadt, aber über die neuen Pächter. „Es gibt mehrere Investoren, die sich hier an diesem Standort engagieren und Mieter werden wollen“, sagt er. Diese würden die nötige Kompetenz für den Schiffbau am Sund mitbringen. Für den Erwerb des Geländes steht am kommenden Montag eine Sondersitzung der Bürgerschaft an. Danach soll alles in die Wege geleitet werden. Details zum Kaufpreis oder zu den Interessenten konnte Badrow noch nicht nennen.

„Sobald die Hallen leer sind, legen wir los“, Alexander Badrow (CDU), Oberbürgermeister von Stralsund, und Christoph Morgen (r), Insolvenzverwalter der MV Werften, in der Vormontagehalle der insolventen MV-Werft. Quelle: Stefan Sauer

„Wir wissen, dass der Schiffslift repariert werden muss und dass Kosten für den laufenden Betrieb, auf uns zu kommen“, sagt Badrow. „Dennoch bin ich zuversichtlich, dass ich die Bürgerschaft von dem Vorhaben überzeugen kann.“

Insolvenzverwalter Morgen: „Bestes Angebot derzeit von der Hansestadt“

Überzeugt gab sich am Freitag bereits Dr. Christoph Morgen, der vorläufige Insolvenzverwalter der MV Werften. „Aktuell gehe ich davon aus, dass wir den Werftstandort Stralsund Anfang der kommenden Woche an die Hansestadt Stralsund verkaufen werden“, sagte er. „Derzeit gibt es kein besseres Angebot. Damit wäre der Weg für das von Herrn Badrow angedachte Zukunftskonzept frei.“

Kräne, Hallen, Schneidanlagen – die Hansestadt will das komplette Gelände der MV Werften Stralsund übernehmen und in einen Gewerbepark umwandeln. Quelle: Stefan Sauer

Die letzten Arbeitswochen seien für Morgens Team intensiv gewesen. „Normal dauert so ein Insolvenzverfahren mehrere Monate. Hier war der Zeitrahmen viel knapper. Und wir kümmern uns nicht nur um Stralsund, sondern auch um Wismar, Rostock und auch die Lloyd Werft in Bremerhaven“, so Morgen. Für Stralsund sieht die Perspektive gut aus. Für Wismar und Rostock fehlen solche konkreten Pläne noch. „In Wismar gibt es aber die Perspektive, weiterhin die ’Global One’ zu bauen“, sagt Morgen. Dafür hätte man über die Transfergesellschaft, die am 1. März ihre Arbeit aufnimmt, einen Rahmen geschaffen, um das Knowhow zu halten. „Noch fehlt ein Käufer, aber es gibt viele Interessenten. Mehr als wir gedacht hätten“, so Morgen.

Werftarbeiter zwischen Trauer und Hoffnung

„Für mich und meine Kollegen war es ein sehr emotionaler Tag“, sagte Bernd Fischer, Betriebsrat der MV Werften. „Für uns ist es wie ein Déjà-vu. Insolvenzen haben wir alle schon miterlebt und wissen, was da dran hängt. Es geht um Schicksale, um Familien. Dennoch ist es nicht nur ein trauriger Tag, sondern auch einer, den wir mit viel Hoffnung verbinden. Deswegen möchte ich mich bei unserem Oberbürgermeister bedanken, dass es hier wieder weiter geht.“ Badrow hätte den Schiffbauern über Jahre hinweg zur Seite gestanden. „Es ist ein Hoffnungsschimmer. Doch das Zeitfenster der Transfergesellschaft ist sehr kurz. Da muss jeder Moment genutzt werden. An allen Standorten in MV. Damit hier wieder Arbeit generiert wird.“ Alle Schiffbauer wären mit dem Gang in die Transfergesellschaft einverstanden. Rund 300 Stralsunder wären bereits in einer solchen Gesellschaft, rund 200 würden zum 1. März hin folgen.

IG Metall: Gut wenn die Stadt, das Gelände bekommt

„Wir als Gewerkschaft begrüßen es, wenn die Hansestadt das Gelände bekommt“, sagte Guido Fröschle, Geschäftsführer der IG-Metall Stralsund-Neubrandenburg. „Wenn die öffentliche Hand und darüber der Steuerzahler, die Hand auf die Hallen und den Lift bekommt, dann können keine Investoren, die uns etwas vorlügen, irgendwas blockieren.“ Dabei sei die IG Metall nicht immer für Industrieparks. „Meist arbeiten da kleine Firmen, die nicht unbedingt nach Tarif bezahlen wollen. Aber hier geht es in erster Linie um den Erhalt und das Schaffen von Jobs und Land sowie Bund haben versprochen, primär gute Arbeit zu fördern.“

Claudia Müller (Grüne): „Schiffbau in Deutschland bekommt wegen Ukraine-Krise strategische Bedeutung“

Hier sollen bald wieder Schiffe gebaut werden. Nicht durch die Hansestadt, aber über entsprechende Pächter. Quelle: Stefan Sauer

„Ich bin OB Badrow dankbar, dass er diese Grundstücke und damit diese Werft sichert“, sagte Claudia Müller (Grüne), Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, mit Blick auf die Ukraine-Krise. „Wir haben im Osten Europas einen Krieg, der besonders Auswirkungen auf den Energiebereich haben wird. Wir müssen uns breiter aufstellen, nicht nur was unsere Quellen betrifft. Dafür brauchen wir Schiffe. Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, insbesondere im Offshore-Bereich.“ Genau dafür hätte man in MV das Knowhow. „Schiffbau in Deutschland hat eine strategische Bedeutung für die Zukunft des ganzen Kontinents“, sagt Müller. Deshalb sei das Thema Schiffbaufinanzierung eines der wichtigsten Zukunftsthemen für den Bund.

Unklar, ob sich Nordic Yards in Stralsund noch engagieren kann

Ob das mögliche Engagement von Nordic Yards – die deutsche Firma des russischen Investors Vitaly Yusufov war zuletzt als Ankermieter für den neuen Stralsunder Wirtschaftspark im Gespräch – durch den Ukraine-Konflikt gefährdet ist, war zum Zeitpunkt der Betriebsversammlung am Freitag noch unklar. Badrow sagte jedoch: „Wir werden uns bei der Vergabe von Pachtverträgen an geltende Regelungen des Bundes halten, die es aber aktuell noch nicht gibt.“ Ziel sei es, künftig nicht mehr abhängig von einem Investor zu sein – und den maritimen Gewerbepark so schnell wie möglich „zum Fliegen zu bringen.“

Hallen sind noch voll und müssen beräumt werden

Dafür müssten nach dem Ankauf durch die Hansestadt die Hallen beräumt werden. Dort lagern momentan noch Segmente vom zweiten Schiff der Global-Klasse, das hauptsächlich in Wismar gebaut werden sollte – aber auch von der „Crystal Endeavor II“. „Vier Monate Zeit sind sportlich. Für uns als Hansestadt aber auch eine lange Zeit. Wenn die Hallen leer sind, muss es hier losgehen. Wir sind gezwungen, schnell ins Handeln zu kommen“, so Badrow.

Transfergesellschaft startet am 1. März Am 10. Januar hatte MV Werften mit den Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund Insolvenz angemeldet und damit das vorläufige Insolvenzverfahren in Gang gesetzt. Am kommenden Dienstag soll nun das reguläre Insolvenzverfahren starten, gleichzeitig sollen die Transfergesellschaften ihre Arbeit beginnen. Knapp 2000 Schiffbauer sollen damit vorübergehend aufgefangen werden. Die Laufzeit ist zunächst jedoch auf vier Monate ausgelegt.

Von Kay Steinke