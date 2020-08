Stralsund

Wenn Rica Strauß-Pigorsch ein Familienfest schmeißt, dann ist die Bude voll. Denn die 50-Jährige, die seit Anfang des Jahres als Integrationshelferin arbeitet, hat fünf Kinder. „Aber alle sind schon aus dem Haus und unter Dach und Fach“, sagt die glückliche Mutter.

Spricht Strauß-Pigorsch über ihre Kinder, strahlen ihre Augen. Diese machen dabei alle ganz unterschiedliche Sachen: „Psychologie, Sozialpädagogik, Leisure and Tourism Management, Ergotherapie“, zählt sie auf. Unter den Kindern ist auch ein Zimmermann.

„Mir fehlte die Wasserkante“

„Er ist immer unterwegs und pendelt zwischen Stralsund und Leipzig hin und her. Ist er in Stralsund, wohnt er bei mir.“ Die gebürtige Stralsunderin ist seit 10 Jahren zurück am Strelasund. Davor hatte sie 20 Jahre in Ostwestfalen gelebt. „Dort ist es auch schön. Aber mir fehlte die Wasserkante.“

Von Kay Steinke