Die beste Freundin der in Zinnowitz auf Usedom ermordeten Maria K. wusste schon Stunden vor der Tat, was passieren würde. Ihr eigener Freund, der Angeklagte Nicolas K., hatte es ihr gesagt. Das sagte sie am Dienstag vor dem Landgericht Stralsund. Doch trotz etlicher Warnsignale, dass er es ernst meint, unternahm die junge Mutter nichts.