Stralsund

Normalerweise hat eine Woche sieben Tage und ebenso normal ist es, dass eine Eröffnung am Anfang ist. Bei der Veranstaltungsreihe „Interkulturelle Woche“ werden hingegen Ausnahmen gemacht. Denn genau genommen ist die „Woche“ in Stralsund eineinhalb Monate lang – den Auftakt machte eine Lesung des niederländischen Autoren Lutz van Dijk am 2. September. Den Abschluss bildet am 18. Oktober ein Vortrag der Ärztin Ma Nuo im Wulflamhaus über die Frage, welche Wirkungen chinesische Kräuter bei Virusinfektionen haben. Und die Eröffnung? Findet mittendrin statt.

Doch was ist die Interkulturelle Woche überhaupt? „Sie ist eine wunderbare Möglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger, die Vielfalt anderer Kulturen einmal direkt vor der Tür – in der eigenen Heimatstadt – kennenzulernen. Sie schafft Orte und Gelegenheiten zur Begegnung und dabei auch zum lebendigen Austausch“, beschreiben es die Initiatoren der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie.

Veranstalter zeigen, wie offener Umgang in vielfältiger Gesellschaft gelingen kann

Die Reihe gibt es seit 1975 und sie ist seither stark gewachsen. Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Migrantenorganisationen und Initiativgruppen unterstützen sie. Mehr als 550 Städte und Gemeinden Deutschlands machen 2021 mit, 5000 Veranstaltungen stehen auf dem Plan. Das Motto: „#offengeht“. In Stralsund und Umgebung beteiligen sich mehr als 40 Initiativen, Einrichtungen, Unternehmen und Vereine. Sie zeigen „lebendig und anschaulich, wie ein guter und offener Umgang in einer vielfältigen Gesellschaft gelingen kann“, meint Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU).

Viele Veranstaltungen sind kostenfrei, auch für Kinder und Jugendliche gibt es spezielle Angebote. „Alle sind herzlich eingeladen, Augen, Herzen und Türen zu öffnen und die bunte Vielfalt von Traditionen, Mentalitäten, Kochkünsten, Sprachen etc. zu erleben“, sagt Stralsunds Migrationsbeauftragte Anja Schmuck.

Ausstellung thematisiert Gewalt gegen Frauen

In dieser Woche geht es so richtig los. Was steht an? Am 16. September wird im Landratsamt (Carl-Heydemann-Ring 67) um 16 Uhr eine Ausstellung mit dem Thema „Gewalt Pandemie“ eröffnet. Die Bilder kommen von Jugendlichen der Stralsunder Migrantinnen-Organisation Tutmonde und zeigen, welche Formen Gewalt gegen Frauen annehmen kann. Weiter geht es am 17. September mit einem Stadtteilfest von 15 bis 18 Uhr im Stadion der Freundschaft mit Bühnenprogramm, Spiel- und Bastelangeboten, Kletterwand, Hüpfburg und mehr.

Am 18. September (11 bis 20 Uhr) treffen sich am Strand von Altefähr Stralsunder, die schon lange in der Stadt wohnen, aber aus anderen Teilen Deutschlands kommen. „Das Thema wird aufgegriffen, und mit kleinen typischen Geschichten aus der jeweiligen Region und dazugehörigem Essen und Trinken wird es bestimmt ein schöner Tag“, so die Veranstalter vom Verein „Trockenbau – das Zirkuswagenprojekt“.

Wie wird sich die Migrationspolitik ändern?

In der Stadt wird bis zum 4. Oktober fast täglich etwas los sein, danach noch vereinzelt. Weitere Höhepunkte aus dem umfangreichen Programm in diesem Monat: 22. September, 15 bis 18 Uhr, Grünhufe Eröffnung der Interkulturellen Woche. Sie vereint verschiedene spirituelle Impulse, das Herbstfest rund um Nachbarschaftszentrum und Promenade sowie die Obsternte im Stadtteil mit künstlerischen und musikalischen Beiträgen. 27. September, 17 bis 19 Uhr, Online-Debatte nach den Wahlen: Wie wird sich die Migrationspolitik verändern? Was bedeutet das Wahlergebnis für Fragen der Chancengleichheit? Anmeldung bis zum 22. September an rz.stralsund@akademie.nordkirche.de.

28. September, 17 bis 19 Uhr, Stadtteilzentrum Knieper West: Die Initiative „Queer! Wir hier“ lädt zu Film und Gesprächsrunde über Fragen wie „Wer bin ich?“ „Wer will ich sein?“ und übers Coming-out. Über die Veranstaltungen im Oktober wird die OZ noch gesondert berichten. Zudem veröffentlicht die AG Flüchtlingshilfe auf www.agfluechtlingshilfe.org jeden Tag ein neues Rezept aus fremden Ländern zum Nachkochen – angereichert mit Fotos und Videos. Das komplette Programm ist auf www.stralsund.de/ikw2021 zu finden.

Von Kai Lachmann