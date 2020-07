Irish-Folk-Sänger Robbie Doyle kommt immer wieder nach Stralsund

Stralsund

Der Irish-Folk-Sänger Robbie Doyle kam in den vergangenen Jahren im Sommer immer wieder gerne zu einem Konzert nach Stralsund. Da 2020 coronabedingt viel abgesagt wurde, ist es umso erfreulicher, dass der geplante Auftritt von ihm in der Jakobikirche am Sonntag, 19. Juli, um 20 Uhr zu einem der ersten gehört, der wieder stattfindet. Dank seiner früheren Gastspiele hat er sich am Sund schon eine größere Fan-Gemeinschaft aufgebaut.

Geboren ist der Wahl-Berliner in Kilkenny, aufgewachsen in den Grafschaften Clare und Waterford. Seit mehr als 35 Jahren reist er durch die Welt. Im Gepäck hat er seine Musik, seine Lieder und seine Geschichten. Doyle hat nicht nur eine bemerkenswerte Gesangsstimme, sondern spielt auch Whistle und irische Rahmentrommel, genannt Bodhran.

