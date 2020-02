Irrfahrt unter Alkoholeinfluss in Stralsund

Stralsund

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr fuhr eine 69-Jährige Frau mit ihrem Dacia in Schlangenlinien über die Straße Grünhufe in Stralsund. Auf ihrer Fahrt über beide Fahrspuren rammte sie die Bordsteinkanten und Verkehrsschild. Die von Zeugen hinzugerufene Polizei rückte mit drei Streifenwagen aus und konnte die Fahrt im Heinrich-Heine-Ring stoppen.

Hoher Atemalkoholgehalt

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Bei der Besichtigung des Fahrzeuges stellten die Polizeibeamten Beschädigungen an diesem fest. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht erstattet und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Von RND