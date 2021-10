Ist Schwesig schuld? Warum Rostocks Kreuzfahrthafen plötzlich abgehängt ist

Rostock

Warnemünde – noch bis 2019 Deutschlands größter Kreuzfahrt-Hafen – könnte zu den großen Verlierern der Corona-Krise werden. Kiel, Mitbewerber Nummer eins an der Ostsee, zählte in diesem Jahr fast dreimal so viele Anläufe. Besserung ist bisher kaum in Sicht. Auch 2022 nicht. Und trotz Lockerungen an Land: Die Krise der Kreuzfahrten könnte noch Jahre andauern, fürchtet Rostocks Hafen-Chef Jens Scharner.

Bis Jahresende werden in Warnemünde nur noch drei Anläufe erwartet: Zweimal kommt das ZDF-Traumschiff „Amadea“, einmal TUI Cruises „Mein Schiff 1“. Nicht einmal 50 Anläufe wird Rostock am Jahresende in der Statistik stehen haben. Weniger als ein Viertel von den Rekordzahlen, die noch 2019 erreicht wurden.

„Eine Landesregierung ist ausgeschert bei den Corona-Regeln. Und das spüren wir sehr deutlich“, sagt Scharner, Geschäftsführer von Rostock Port. Bereits im Mai – noch vor Pfingsten – öffnete Schleswig-Holstein nicht nur für Land-, sondern auch für Kreuzfahrturlauber. In Hamburg und in MV mussten die Reedereien noch wochenlang warten.

Folge: Die großen Reedereien – Aida Cruises, MSC, Hapag Lloyd und auch TUI Cruises – zog es nach Kiel. Früherer Neustart, klarere Regeln. „Die Reedereien gehen dorthin, wo sie fahren dürfen“, sagt Scharner. Folge: Kiel kommt 2021 auf knapp 130 Anläufe, Rostock auf 47.

Hoffen auf die Amerikaner

Ob Warnemünde 2022 aufholen kann? Ungewiss. „Wir haben schon eine ganze Reihe von Anmeldungen“, sagt Scharner. Zahlen will er noch nicht nennen. Allein Aida Cruises plant aber mit mehr als 60 Anläufen. „Richtig anziehen wird das Geschäft erst wieder, wenn die Amerikaner kommen“, so Scharner.

Anmeldungen von Kreuzfahrtschiffen aus den USA gibt es bereits für die kommende Saison. Nach all dem Hin und Her um Corona-Regeln bleibt Scharner aber vorsichtig. „Die Ostsee ist ein tolles Fahrtgebiet, weiterhin gefragt.“ Dennoch will er abwarten. „Wir sind auf den Branchentreffs und Messen wieder vertreten, werben für Rostock.“ Rund 50 Prozent des Kreuzfahrtgeschäfts machten 2019 amerikanische Reedereien aus. Rund 12,5 Millionen Euro Umsatz bescherten zuletzt allein die Gäste der US-Schiffe dem Handel und der Gastronomie in MV.

Stralsund setzt auf Flussschiffe

Während Rostock auf der Verliererseite stehen könnte, hofft Sven Jurrat – Geschäftsführer des Seehafens Stralsund – darauf, dass die Stadt am Sund sogar von Corona profitieren könnte: „Das Segment Flusskreuzfahrt könnte künftig davon profitieren, dass ein Umdenken zugunsten des Urlaubs im Binnenland und auf den Binnenwasserstraßen stattfindet – wie bei Individualreisen per Boot oder auf der Straße per Caravan.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Veit Hürdler, Chef des Columbus Cruise Centers in Wismar, zieht für die andere Hansestadt ein zufriedenes Fazit: Ursprünglich waren 14 Anläufe in der Welterbe-Stadt geplant, sieben Anläufe werden es am Ende des Jahres 2021 sein. Auch er hofft auf die Amerikaner: „Leider haben die amerikanischen Schiffe als gute Kunden Wismars noch nicht wirklich den Weg nach Europa zurückgefunden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das im Verlaufe des Herbstes noch ändern wird.“

Von Andreas Meyer