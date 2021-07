Der Vorfall erinnert an die zusammengebrochene Autobahn bei Tribsees: Bei Samtens auf Rügen ist am Wochenende ein Teil der Böschung unmittelbar neben der Bundesstraße 96 abgerutscht. Das Straßenbauamt hat den Schaden mittlerweile inspiziert – anders als an der A20 soll der Verkehr schnell wieder rollen.