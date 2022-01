Jarmen

Eine Zuckerfabrik und eine große Mühle mit seinerzeit höchsten technischen Standards (Kunstmühle) – Jarmen stieg nach 1890 zu einem Industriestandort in Pommern auf. Große Silos wurden in der Stadt mit rund 3000 Einwohnern gebaut. Sie sind Teil der bis heute beeindruckenden Silhouette an der Peene. Auch die Kiesgrube Zarrenthin, der Landwirtschaftliche Einkaufs- und Verkaufsverein sowie die Molkerei waren für die Wirtschaft wichtig.

Der verkehrstechnisch gut erschlossene Hafen, die Lage an der Chaussee Greifswald-Berlin, aber vor allem mehrere Eisenbahnstrecken sorgten für eine gute Infrastruktur. In Pommern, ja wohl in ganz Deutschland, entstand vor 125 Jahren der bedeutendste Knotenpunkt von Kleinbahnen in der Stadt an der Peene.

Am 23. Januar 1897 lief der erste Zug vom Kleinbahnhof der damaligen Kreisstadt Demmin kommend in Jarmen ein. Neben dieser von der Demminer Kleinbahnen Ost AG (DKBO) gebauten Verbindung gab es ab 1913 die Strecke der Demminer Kleinbahnen West (DKBW) nach Altentreptow. Die Spurweite beider Strecken betrug 750 mm.

Das ganze deutsche Eisenbahnnetz war erreichbar

Am 15. September 1897 erfolgte die Eröffnung der Greifswald-Jarmener-Kleinbahn (GJK). Die „Actienfabrik landwirtschaftlicher Maschinen vereinigter Pommerscher Landwirte zu Jarmen“ produzierte unter anderem Güterwagen für Klein- und Feldbahnen. Es gab eine Kleinbahnreparaturwerkstatt.

Die Kleinbahnverbindungen ermöglichten den Anschluss an das normalspurige Eisenbahnnetz, z. B. in Greifswald und Ferdinandshof. Über Dargezin war von Jarmen außerdem die Fahrt nach Züssow mit Anschluss an die Normalspurbahnstrecke Berlin-Stralsund möglich. Ein weiterer Abzweig führte von Gützkow-Wiek zur Gützkower Fähre. Ab 1912 verkehrten Güterzüge von Busdorf nach Klein Zastrow. Ferner boten Feldbahnen Anschlussmöglichkeiten.

Züge mit Personen-, Gepäck- und Expressgutwagen

Der Anschluss der Stadt an der Peene an das über 250 Kilometer lange Netz der Mecklenburgisch-Pommerschen Schmalspurbahnen (MPSP, Spurweite 600 mm) mit Sitz in Friedland war bereits vorher erfolgt. Deren Gleise erreichten 1893/94 die Stadt. Von Friedland nach Jarmen über Dennin wurden 34,5 Kilometer Schienen verlegt. Zunächst fuhren offiziell nur Güterwagen. Pro Tag verkehrten viele Jahre drei Zugpaare mit Personen-, Gepäck und Expressgutwagen.

Von Dennin konnte man ab 1895 mit der MPSP nach Anklam und auch nach Janow fahren. Weitere Abzweige führten zu Gütern. Aus heutiger Sicht erfolgten die Investitionen unglaublich schnell, was schon Zeitgenossen anerkannten. So schrieb der Spantekower Gutsherrr Hans Bone von Schwerin 1892 nach der ersten Fahrt von Dennin nach Friedland: „Die Bahn fährt noch etwas wackelig, es ist aber doch eine große Leistung, daß sie alles in allem in nicht mal drei Monaten geworden ist.“

Bürgermeister Moritz Albrecht erwarb große Verdienste

An der Wiege des raschen Ausbaus der Infrastruktur standen engagierte Politiker wie die Greifswalder Landräte Carl Graf Behr-Behrenhoff, und dessen Sohn und Nachfolger, der ebenfalls Carl hieß, sowie der Demminer Amtsinhaber Adolf von Heyden auf Alt Below.

Große Verdienste erwarb der 1892 bis 1910 amtierende Jarmener Bürgermeister Moritz Albrecht. Landbesitzer, die vom Bahnbau wirtschaftlich profitierten, engagierten sich auch mit eigenem Geld. So erwarben zum Beispiel die Gutsbesitzer von Bandelin, Vargatz und Ranzin Aktien der Greifswald-Jarmener-Kleinbahn.

Zuckerfabrik Jarmen und Stärkefabrik Gützkow sorgten für viel Verkehr

Der für die Auslastung besonders wichtige Transport von Zuckerrüben, Rübenschnitzeln, Getreide, Kartoffeln, Stärke erfolgte seinerzeit auf Schienen. Während der Zuckerkampagne verkehrten sogar nachts Güterzüge zur Jarmener Fabrik. Von großem Nutzen war die Kleinbahn für die Stärkefabrik Gützkow, die mit einem Anschlussgleis an die GJK angeschlossen war.

Die Jarmener Bürger orientierten sich eher nach Greifswald als nach Demmin. Sie fuhren zu den Kliniken der Universitätsstadt, und die Kinder besuchten die dortigen weiterführenden Schulen. Es gab Theaterzüge und Sonderzüge für Schülerausflüge. Bis in die Jahre der Weimarer Republik verkehrten regulär täglich drei Personenzugpaare der GJK.

Personal der Greifswald-Jarmener-Kleinbahn und der Demminer Kleinbahnen Ost beim zehnjährigen Jubiläum vor dem Bahnhofsrestaurant Quelle: Sammlung Werner Hormann

Dampfer prallte gegen Peenebrücke

Zur Querung der Peene entstand 1897 eine knapp 90 Meter lang Kleinbahnbrücke. Am 12. Juni kam es während der Bauarbeiten zu einem Unfall. „Am Sonnabendmittag hat der Dampfer Saturn...von Demmin kommend beim Passieren der Eisenbahnbrücke den noch in der Schwebe befindlichen Strompfeiler angerammelt, so daß das Gerüst mit dem Pfeiler in die Peene gestürzt ist“, hieß es in der Jarmener Zeitung. Zum Glück hatten die Arbeiter gerade Mittagspause, niemand wurde verletzt. Der Bau kam nicht ins Stocken.

Die Brücke war normalerweise offen, damit Schiffe sie ungehindert passieren konnten. Wenn sich ein Zug näherte, begab sich der Brückenwärter zum mittleren Pfeiler und sorgte mit der Handkurbel für die Schließung.

Der Kleinbahnknotenpunkt Jahren bestand bis Ende des Zweiten Weltkriegs. Dann wurden die Schienen als Reparationsleistungen für die UdSSR abgebaut.

Info. Die weiteren Geschicke der Jarmener Bahnen sind Thema auf den nächsten Heimatseiten.

Von Werner Hormann und Eckhard Oberdörfer