Stralsund

Cento – das ist ein Fachbegriff aus der Literatur, der für eine Art Flickengedicht steht, für einzelne Passagen, die neu zusammengesetzt einen neuen Kontext ergeben. Das lasse sich auch auf Musik beziehen, sagt der Stralsunder Martin Stein. Seit drei Jahren spielt der Gitarrist zusammen mit Marco Blasi, ebenfalls Gitarrist, und Alexander Girod am Piano eine Mischung aus Jazz, Flamenco, Gypsy Swing, Latin, Klassik und was den drei eben so einfällt: 70 Prozent eines Cento-Konzertes bestehen aus festem Repertoire, 30 Prozent aus Improvisation.

Dabei ärgern sich die Musiker auch gerne mal gegenseitig: „Einer denkt sich ein Motiv aus“, erzählt Marin Stein. „Ein anderer übernimmt das und foppt das dann ein bisschen“, sagt Alex Girod. „Musikkabarett“, wirft Marco Blasi ein und alle lachen. Man ahnt: So, wie die drei miteinander reden, so spielen sie auch. Die Energie ist gut, die Reibung auch: „Wir sind eigentlich alle Solisten“, befindet Girod. Zehn bis 15 Auftritte organisieren sich Cento pro Jahr selbst. Das größte Konzert des Stralsunder Trios fand in einer Kirche vor 500 Zuhörern statt.

Kai Lachmann