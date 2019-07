Klausdorf

Jeanine-Vahldiek-Band, die Band mit der Harfe, heißt es so schön in der Werbung. Zum zweiten Mal ist die Gruppe im Vorpommernhus in Klausdorf zu Gast, nämlich am 7. Juli. Und wieder wird es ein Konzert am frühen Sonntagabend, denn das erste Lied erklingt um 18 Uhr.

Das aktuelle Album der Jeanine-Vahldiek-Band heißt „no hardship“ und „Leichtigkeit“ trifft genau den Kern ihrer Musik und Texte. Die Band überzeugt mit einer faszinierenden Besetzung: Harfe, Gesang und Percussion verschmelzen zu einem sehr eigenständigen, besonderen Sound.

Die Songs mit Einflüssen aus Pop, Reggae, Jazz, alle selbst geschrieben und beeindruckend in Szene gesetzt, lassen sich nicht in eine Schublade stecken. Einen ersten Eindruck kann man sich auf www.jeanine-vahldiek.com verschaffen.

Jeanine Vahldiek (Harfe, Gesang, Weissenborngitarre) sowie Steffen Haß (Percussion, Gesang, Ukulelenbass) erschaffen live durch ihr unbekümmertes Auftreten eine erstaunlich publikumsnahe und entspannte Atmosphäre. Jede Menge Humor, Inspiration und die philosophischen Songtexte schließen sich nicht aus, sondern passen zum originellen Stil der beiden Musiker.

Bei den Konzerten der Band dauert es nur Sekunden, bis einen diese Magie erreicht, die Jeanine und Steffen mit ihrem unvergleichlichen Sound und ihrer Natürlichkeit verströmen. Es ist wirklich unglaublich, welchen tollen und modernen Sound Jeanine Vahldiek ihrer Harfe und ihrer Stimme entlockt.

Tickets gibt es im Vorpommernhus Klausdorf, Telefon 038323/81442.

Ines Sommer