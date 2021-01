Jobcenter Stralsund: Neue Internetseite und neue Zeiten für den Telefonservice

Stralsund

Das Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Rügen hat seine Internetpräsenz überarbeitet. Die Adresse lautet: www.lk-vr.de/Eigenbetrieb-Jobcenter. „Wir hoffen, dass wir die Benutzerfreundlichkeit durch die neue verständlichere Navigation und moderne Gestaltung deutlich erhöhen konnten“, sagt Karina Werner, Betriebsleiterin des Eigenbetriebes Jobcenter.

„Die neue Website spiegelt viel besser wider, wer wir als Dienstleister für Bürger, Arbeitgeber, Träger und Partner sein wollen. So sind aktuelle Informationen, Veranstaltungshinweise, Antragsformulare genauso zu finden wie Unterstützungsangebote, allgemeine Informationen zum Eigenbetrieb Jobcenter und zu offenen Arbeits- und Ausbildungsplätze“, berichtet Werner.

Die „optimierte Neuauflage“ der Internetseite sei „ein erster Schritt, die digitalen Serviceleistungen des Eigenbetriebs Jobcenter zu erhöhen. Weitere, wie zum Beispiel die Einführung des Online-Antrages, werden in Kürze folgen“, heißt es in einer Ankündigung der Behörde.

Neue Zeiten für Telefonservice

Zudem hat das Jobcenter seit Monatsanfang neue Zeiten für den telefonischen Service. Die Behörde ist erreichbar am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, am Dienstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag zwischen 8 und 13 Uhr. Die Nummer: 03831 / 357 3000.

Die Mitarbeiter beantworten unter anderem Fragen zum Bearbeitungsstand von Leistungen, erläutern Bescheide und Leistungsberechnungen und vergeben Termine für die Arbeitsvermittlung, den Leistungsbereich und für unseren telefonischen Antragsservice. Kann ein Anliegen nicht sofort geklärt werden, leiten die Mitarbeiter dieses an die zuständigen Fachbereiche weiter. Innerhalb von 48 Stunden soll dann ein Rückruf erfolgen.

Von Kai Lachmann