Stralsund

Echte Kelly-Fans nehmen sich Zeit. Diese brauchten die Stralsunder am Mittwoch auch. Denn Extremsportler Joey Kelly hatte sich für 12 Uhr auf dem Alten Markt angekündigt – und fuhr erst rund zwei Stunden später mit seinem VW-Bus auf.

Ähnlich wie am Startpunkt in Berlin und am Vortag in Rostock wurde Kelly, der mit seinem Sohn Luke in 44 Tagen rund 12 000 Kilometer bis nach China fahren will, gleich von einer Traube Menschen umringt. Unter den rund 60 Fans, die Obst, Gemüse und Geld für die Reise spendeten, waren auch Daniel Schmidt (35) aus Cottbus und Michelle Marschalk (19) aus Binz.

Wie Kelly sind die beiden echte VW-Liebhaber. Sie reisten ebenfalls mit einem historischen Gefährt an. „Mit einem VW Typ 3. Baujahr 1962“, sagt Schmidt. Damit ist der VW ebenfalls mehr als 50 Jahre alt, ganz wie der Kelly-Bulli. Schmidt, der selbst gerne an seinem Oldie schraubt, ließ sich von Joey Kelly auch gleich zwei historische VW-Bus-Modelle signieren und war glücklich. Trotz des langen Wartens.

Sie reisten mit einem echten VW-Bulli an: Michelle Marschalk (19) und Daniel Schmidt (35) aus Cottbus. Quelle: Stefan Sauer

kay