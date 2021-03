Jubel in Stralsund: So lief der erste Shopping-Tag nach dem Lockdown

Stralsund

Das Ende des Lockdowns für den Einzelhandel haben Kunden und Ladeninhaber herbeigesehnt. Es dauerte nicht lang, bis in Stralsund wieder der Normalzustand hergestellt war: offene Geschäfte, Kundschaft in Shopping-Laune. Nach dem ersten Lockdown vor einem Jahr lief der Verkauf schleppend an. Nun war schon am Vormittag der Parkplatz des Strelaparks gut gefüllt und die Ossenreyerstraße etwas voller als sonst an einem Frühjahrs-Montag. Und das, obwohl kein Tourismus an der Küste erlaubt ist.

Der Normalzustand wurde bei C&A in der Innenstadt gleich übersprungen. Dort herrschte ab 10.30 Uhr Ausnahmezustand. Kunden berichteten von einer Wartezeit von einer Stunde an den Kassen. Grund für den Andrang: 70 Prozent Rabatt. Filialleiterin Kristin Mathias: „Wir schaffen Platz für die Sommerware.“ Sie freute sich, dass sich die Kundschaft „gesittet“ verhalte: „Alle tragen ihre Masken. Man merkt, dass die Leute froh sind, wieder einkaufen zu können.“ Allerdings hielten in der Schlange, die sich einmal durchs Erdgeschoss zog, zahlreiche Kunden keinen Mindestabstand. Da die Rabatte noch die ganze Woche gewährt werden, muss hier sicherlich nachgesteuert werden.

Bei C&A ist der Andrang groß: Filialleiterin Kristin Mathias (r.) und die frühere Angestellte Christina Rogall freuen sich, dass der Laden läuft. Quelle: Kai Lachmann

Eine Ampel zeigt, ob das Kaufhaus Stolz betreten werden darf

Auch in weniger stark frequentierten Ecken war die Freude über die Wiedereröffnung groß. So etwa im Ostsee-Center in Lüssow bei Kaufhaus Stolz. „Ich bin heute Morgen schon um 4 Uhr wach geworden, weil ich so aufgeregt war“, berichtete Ina Helm, die als regionale Vertriebsleiterin beschäftigt ist. „Es hat sich fast so angefühlt wie ein neuer Job.“ Um den Überblick zu behalten, wie viele Kunden im Laden sind, werden sie beim Betreten und Verlassen automatisch gezählt. Eine Ampel auf einem Bildschirm am Eingang zeigt dann, ob der Besucher ins Geschäft darf. „110 können es gleichzeitig sein“, sagte Hausleiterin Angela Kliempt.

Im Kaufhaus Stolz in Lüssow zeigt eine Ampel auf einem Monitor, ob Kunden hineindürfen. Daneben stehen Hausleiterin Angela Kliempt (l.) und Ina Helm, regionale Vertriebsleiterin. Quelle: Kai Lachmann

Nebenan beim Elektronik-Händler Medimax stand am ersten Öffnungstag die sogenannte „weiße Ware“ im Fokus. „Wenn im Lockdown die Waschmaschine schlapp gemacht oder der Geschirrspüler geklappert hat, war nun der Zeitpunkt für ein neues Gerät“, hat Enrico Mahnke, geschäftsführender Gesellschafter von Medimax, beobachtet. Unterhaltungselektronik war weniger gefragt. Außerdem sei die neue Playstation sowieso zurzeit „knapper als der Impfstoff“.

Schon um kurz nach 9 Uhr war das Sonnenstudio voll

Bei Medimax könnte auch schon die neue Luca-App zum Einsatz kommen. Darüber checken Kunden ins Geschäft ein. Die Daten werden vorübergehend gespeichert. Im Fall einer Infektion soll dies bei der Kontaktnachverfolgung behilflich sein. „Die Rückkopplung zum Gesundheitsamt funktioniert aber noch nicht“, sagte Mahnke.

Enrico Mahnke von Medimax zeigt einen QR-Code, um auf die Luca-App aufmerksam zu machen. Quelle: Kai Lachmann

Solange sich die App in MV noch nicht durchgesetzt hat, werden die Kontaktdaten im Sonnenstudio mysundate im Lindencenter mit Stift und Zettel hinterlassen. Vier lange Monate musste das Betreiberpaar Silvana und Immo Mielke auf die Wiederöffnung warten. „Das war sehr belastend“, blickte Silvana Mielke zurück. „Die staatlichen Hilfen kamen sehr spät. Aber wir haben zum Glück keine Schulden aufgebaut.“ Die Kundschaft habe sich auf die Öffnung gefreut. Schon um kurz nach 9 Uhr sei das Studio voll gewesen.

Silvana Mielke betreibt mit ihrem Mann das Sonnenstudio mysundate im Lindencenter seit 25 Jahren. Quelle: Kai Lachmann

Geschäfte sollen Einkaufstourismus einschränken

Stellt sich noch die Frage, wie es mit dem Einkaufstourismus aussieht. Denn der soll unterbunden werden, sprich: Kunden aus anderen Kreisen mit höheren Inzidenzen sollen nicht nach Vorpommern-Rügen kommen. Auf dem Parkplatz des Strelaparks ist am Montagvormittag auf den Autokennzeichen überwiegend HST, VR, RÜG und NVP zu lesen. Dazwischen sind einige HGW- und VG-Kennzeichen zu finden, seltener auch HH, B oder andere auswärtige Nummernschilder, was jedoch nicht bedeuten muss, dass die Fahrer tatsächlich aus diesen Regionen kommen.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen weist in seiner aktuellen Allgemeinverfügung darauf hin, dass Geschäfte in ihren Hygienekonzepten Maßnahmen haben sollen, die den Zustrom aus anderen Kreisen „einschränken“ sollen. Welche Maßnahmen dafür infrage kämen, wird nicht genannt. Marc Neltner, Leiter des Intersport-Ladens im Strelapark: „Ich darf die Kunden nicht nach ihrem Ausweis fragen. Wir müssen auf ihre Vernunft hoffen.“ Er wolle aber noch einen Hinweis am Eingang platzieren, um Personen aus Kreisen mit hohen Inzidenzen zu bitten, das Geschäft nicht zu betreten.

Marc Neltner (35) leitet seit 2012 das Intersport-Geschäft im Strelapark. Quelle: Kai Lachmann

Trotz Lockdowns schlanker geworden

Und was sagen die Kunden? Tilo Lang und seine Frau Kathrin von der Insel Rügen trugen volle Tüten durch die Innenstadt – ein Großeinkauf mit manchem Schnäppchen. Bei Sebastian und Tanja, einem jungen Paar aus Stralsund, das durch die Ossenreyerstraße schlendert, sieht es anders aus. „Ich habe mir vorhin nur einen Gürtel gekauft“, sagte er. „Eine Nummer kleiner.“ Haben die beiden die geöffneten Geschäfte vermisst? „Nicht wirklich“, antwortete sie. „Ich habe die ganze Zeit online eingekauft.“

Tilo Lang und seine Frau Kathrin sind happy, wieder in der Stralsunder Altstadt einkaufen zu können. Quelle: Christian Rödel

Von Kai Lachmann und Christian Rödel