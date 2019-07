Stralsund

Der Zoo feiert Geburtstag und hunderte Besucher waren am Sonntag zum Gratulieren gekommen – ein schöneres Geschenk hätte es gar nicht geben können. „Das ist richtig schön und die beste Werbung für uns“, sagt Heidemarie Suckow, Vorsitzende des Fördervereins Zoofreunde Stralsund, der in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Eine Auswahl der Projekte, die der Verein im Zoo bisher unterstützte, konnte man sich am Sonntag auf einer neuen Schautafel ansehen.

Vom Künstler bis zum Kranich

Doch bei der sogenannten Vorpommernmeile von der Festwiese zur Mahnkeschen Mühle gab es noch mehr zu sehen. Zahlreiche Stände waren aufgebaut worden, bei denen sich Vereine, Institutionen oder Privatpersonen präsentieren konnten. Ob nun die Gartensparte Kupferteichwiese, die Stadtwerke, die Stralsunder Werkstätten oder das Naturerbezentrum, Künstler von der Insel Rügen mit ihren Arbeiten, die Mittwochsspinnerinnen, Handwerker oder das Nabu-Kranichzentrum – es gab viel zu entdecken. Am Tisch des Stralsunder Imkervereins naschten Leana und Ben Krowas aus Berlin Honig und erfuhren nebenbei einiges über Bienen. „Wir sind zu Besuch bei meinen Eltern, da gehört ein Zoobesuch zum obligatorischen Programm“, sagt Janett Krowas.

Zur Galerie Der Stralsunder Zoo hat mit einem Fest seinen 60. Geburtstag gefeiert. Vor allem die jüngsten Besucher hatten jede Menge Spaß.

Viele Großeltern waren mit ihren Enkeln unterwegs, so wie auch Karl-Richard Grundmann und seine Frau, die mit Enkeltochter Helene aus Wismar den Zoo besuchten. „Das gehört doch irgendwie zum Ferienprogramm dazu“, sagt Karl-Richard Grundmann, während Helene mit Unterstützung von Henriette Thomzik vom Nabu-Kranichzentrum einen Kranich aus Papier faltet. An ihrem Tisch sitzt auch der vierjährige Theo Gonschorek, der mit seinem Papa Jörn bei Ziegen und Co. vorbeischaute. „Wir sind oft hier, haben eine Jahreskarte, weil es Theo so gut gefällt“, sagt Jörn Gonschorek.

Kindheitserinnerungen

„Ich war als Kind selbst oft hier“, sagt Thomas Lange aus Flemendorf, während seine Frau Marion mit der gemeinsamen Tochter Maila (3) einen weißen Esel streichelt. „Der Zoo hat genau die richtige Größe, dass man ihn mit Kindern gut erleben kann und sie nicht erschlagen sind.“

Am schönsten war das Fest ohnehin für die Jüngsten. Zuckerwatte, Ponyreiten, Hüpfeburg und dann auch noch Tiere streicheln – alles da, was das Kinderherz begehrt. Und nebenbei konnten die kleineren Besucher ihr Wissen bei einer Zoo-Rallye testen. Es ging von Station zu Station, bei denen man nicht nur Fragen beantworten und Rätsel knacken musste, sondern auch Stempel sammeln konnte. Einer, der da vielleicht einen klitzekleinen Vorteil hatte, war Lukas Bauer. Der Elfjährige kennt sich im Zoo ziemlich gut aus, denn der Sechstklässler ist in der Zooschule Tierpflegerhelfer. „Wir sind einmal in der Woche hier und verpflegen Tiere und machen die Gehege mit sauber“, erklärt Lukas und erzählt, dass er später gern einmal Biologie studieren möchte. Da muss Zoodirektor Christoph Langner also um den Mitarbeiter-Nachwuchs nicht bange sein.

Miriam Weber