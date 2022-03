Rostock/Stralsund

Gefühlvoll streicht Sophia Seiberling mit dem Bogen über ihr Cello. „Das Instrument fand ich schon immer toll“, verrät die Zehnjährige. Schon als Kleinkind habe sie versucht, der Geige ihres großen Bruders Töne zu entlocken, bis sie schließlich selbst spielen durfte. Seit drei Jahren erhält die Greifswalderin, die zum Frühförderprogramm der Young Academy Rostock (Yaro) gehört, Unterricht am Rostocker Konservatorium. Gemeinsam mit Musikpädagoge Andreas Lindner bereitet sie sich zurzeit auf den 31. Wettbewerb „Jugend musiziert“ vor, der am kommenden Wochenende in Stralsund ausgetragen wird. Zum Landeswettbewerb werden rund 170 Musizierende aus ganz MV erwartet. Für einige möglicherweise der Startschuss in eine Profikarriere.

Erfolgreich: Stralsunderin Ulrike Seifert machte ihre ersten musikalischen Schritte beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ und ist heute festes Mitglied des Orchesters der Deutschen Oper Berlin Quelle: Masato Nakamura

„Die Aufregung verschwindet, sobald ich spiele“

Aufgeregt sei sie bisher noch nicht, sagt Sophia. „Das kommt meist erst kurz vorher und verschwindet, sobald ich spiele.“ Erfahrung hat sie bereits beim Regionalwettbewerb gesammelt, wo die begabte Nachwuchsmusikerin die volle Punktzahl von 25 holte. Heute üben wir nur noch einige Feinheiten am Programm, aber Sophia ist sehr gut vorbereitet“, lobt Lehrer Lindner seinen Schützling. Dass sie täglich neben der Schule rund eine Stunde üben müsse, mache ihr nichts aus. Im Gegenteil: „Es macht mir sogar Spaß“, sagt Sophia. „Später möchte ich das auch beruflich machen“, weiß sie schon jetzt.

Dass Wettbewerbe wie dieser der Startschuss für eine Karriere als Profimusikerin sein kann, zeigt Stralsunderin Ulrike Seifert. Sie sammelte bei „Jugend musiziert“ erste Erfahrungen und ist seit mehr als 20 Jahren festes Ensemblemitglied der Deutschen Oper Berlin – mit knapp 2000 Plätzen das größte Opernhaus der Hauptstadt.

Von „Jugend musiziert“ zur Profimusikerin

Bis zu fünf Mal pro Woche spielt die 47-Jährige in dem imposanten Konzerthaus, das sich der Pflege des „großen“ Repertoires des 19. Jahrhunderts mit Werken von Strauss, Wagner, Puccini und Verdi verschrieben hat und neben Opernvorstellungen regelmäßig Sinfoniekonzerte mit berühmten Solisten gibt. Diverse Gastspiele führten Seifert bereits nach China, Korea, in den Oman oder nach Istanbul. „Einen schöneren Beruf könnte ich mir nicht vorstellen“, sagt sie. Aber es gehört auch jede Menge Fleiß und ein wenig Glück dazu.“

Schon als kleines Kind habe sie fasziniert gelauscht, wenn ihre Oma auf dem heimischen Klavier gespielt habe. „Sie war Organistin in einer kleinen Dorfkirche. Ich stand oft neben dem Klavier und habe irgendwann einfach selbst angefangen rumzuprobieren.“ Schnell hätten ihre Eltern ihr musikalisches Talent entdeckt und sie mit fünf Jahren zum Klavierunterricht angemeldet. „Das war der Einstieg“, sagt Seifert. Noch gut erinnert sie sich an ihre strenge Klavierlehrerin. „Da musste ich noch einen Knicks machen“, sagt sie und lacht.

Vom Klavier wechselte sie zum Cello, besucht die Musikschule Stralsund, später die Spezialschule für Musik in Weimar, wo sie auch studiert. „Was mich beflügelt hat, waren musikalische Wettbewerbe“, sagt Seifert. 1991 schafft sie es zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, bei dem damals erstmals ostdeutsche Teilnehmer mitmachen können. Insgesamt dreimal nimmt sie am Bundeswettbewerb teil, spielt mehrere Jahre im Landesjugendorchester MV. Während des Studiums spielte sie bei der Staatskapelle Weimar. „Dort haben wir das erste Mal für eine Oper geprobt. Das hat mich gleich fasziniert. Irgendwann wusste ich, das will ich beruflich machen.

„Wenn man nicht aufgibt, kann man es schaffen.“

Seit der Spielzeit 2000/2001 ist sie Mitglied des Orchesters der Deutschen Oper Berlin. „Ich hatte Glück, weil dort eine Stelle frei wurde“, erinnert sie sich. Heute seien die Stellen rarer, die internationale Konkurrenz größer und die Situation für freischaffende Kollegen oft schwierig. „Dessen sollte man sich bewusst sein“, rät sie Nachwuchsmusikern. „Aber wenn man hart arbeitet und nicht aufgibt, kann man es schaffen.“

Hart arbeiten – das machen auch Teilnehmer von „Jugend musiziert“. Dass der Landeswettbewerb nach drei Jahren wieder in Präsenz stattfindet, freut Volker Ahmels, Vorsitzender des Landesmusikrates, besonders. Das Besondere an dem Wettbewerb sei, dass sich durch Wettbewerbskategorien wie Ensemblewertungen junge Leute zum Proben zusammenfänden und die Liebe zur Kammermusik entdeckten. Dass dies zu Pandemiezeiten erschwert worden sei, mache sich an der Teilnehmerzahl bemerkbar, die von 228 im Jahr 2019 auf aktuell 173 gesunken ist.

Kinder konnten kaum vor Publikum spielen

„Wir haben in diesem Jahr ein Viertel weniger Anmeldungen als vor drei Jahren. Das merken wir besonders bei den Kammermusikensembles, weil viele nicht die Möglichkeit hatten, gemeinsam zu proben“, so Ahmels. Auch die Regionalwettbewerbe seien vielerorts nur digital möglich gewesen. „Für Kinder und Lehrkräfte ist das eine große Herausforderung, weil sie kaum vor Publikum spielen konnten. Daher sind wir froh, dass der Landeswettbewerb wieder in Präsenz durchgeführt werden darf“, so Ahmels. Auch wenn pandemiebedingt nur ein kleines Publikum zugelassen sei.

Der Landeswettbewerb wird jährlich in verschiedenen Kategorien ausgetragen. Zu den Solowertungen in diesem Jahr gehören Streichinstrumente, Akkordeon, Schlagzeug und Popgesang. Zu den Ensemblewertungen gehören Klavier-Kammermusik, Duo Klavier und ein Blasinstrument, Vokal-Ensemble und Zupf-Ensemble. Dazu kommt der Bereich Alte Musik.

Bewertet werden die Teilnehmer von 41 Juroren, die bis zu 25 Punkte vergeben. Wer den ersten Preis erhält (23 bis 25 Punkte), darf am Bundeswettbewerb teilnehmen, der vom 2. bis zum 9. Juni 2022 in Oldenburg ausgetragen wird. Auch wenn Sophie Seiberling für den Bundeswettbewerb noch zu jung ist, hat sie sich eins fest vorgenommen: „Weiterhin Musik zu machen und traurige Menschen damit zu erfreuen, damit es ihnen wieder gut geht.“

Von Stefanie Büssing