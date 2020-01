Jugend musiziert: Mehr als 80 Talente stehen in der nächsten Runde

Stralsund

Ein aufregendes Wochenende liegt hinter rund 150 Nachwuchsmusikern aus den beiden Vorpommern-Landkreisen: Beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert haben sie in Stralsund an fünf Orten Talent und Können unter Beweis gestellt. In der Musikschule standen Klavier und neue Musik auf dem Programm, im StiC-er-Theater wurde gesungen, getrommelt und Gitarre gespielt, am Hansa-Gymnasium tönten die Blechbläser, an der Jona-Schule spielten Holzbläser und Streicher und im Rathaus traten die Akkordeonspieler auf die Bühne.

„Es war aufregend und stressig zugleich“, sagte der Vorsitzende des Regionalwettbewerbs Carsten Witt. „Wir hatten zwei Tage lang voll zu tun.“ Vor allem lobte er die Juroren, die ihre Freizeit hergaben, um den jungen Musikern ihr kritisches Ohr zu leihen. Witt dankte zudem allen Unterstützern, die Organisation und Ablauf der zweitägigen Veranstaltung möglich gemacht haben.

Mit Leidenschaft bei der Sache

Im Programmheft zitierte Witt den Komponisten Ludwig van Beethoven: „Eine falsche Note zu spielen, ist unbedeutend; ohne Leidenschaft zu spielen, ist unverzeihlich.“ Und mit viel Leidenschaft ging der Nachwuchs ans Werk. Die Mezzosopranistin Hanna Schumann aus Negast etwa bekam für ihren Auftritt die volle Punktzahl (25). Am Samstagabend beeindruckte sie im Löwenschen Saal erneut die Zuhörer.

Locker und zuversichtlich gaben sich nach ihrem Auftritt die drei Trompeter Janne Riegenring (13, Rügen), Oskar Reuter und Max Swiatek (beide 14 und aus Stralsund). „Es lief perfekt“, schätze Oskar den Auftritt selbstbewusst ein. Zwischen einer und eineinhalb Stunden probten die Blechbläser jeden Tag. Vier klassische und ein modernes Stück standen für die Schüler von Musiklehrerin Maria Hanschel auf dem Programm. Der Aufwand hat sich gelohnt: Mit 23 Punkten bekamen sie einen 1. Preis und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Mehr als 80 Talente für Landesausscheid qualifiziert

Diese erhielten aus dem Raum Stralsund und Rügen fast 40 junge Musiker, insgesamt qualifizierten sich mehr als 80 Talente. Auf den beiden Abschlussveranstaltungen am Samstag- und am Sonntagabend im voll besetzten Löwenschen Saal des Stralsunder Rathauses wurden die Ergebnisse eifrig beklatscht. Termin des Landesausscheids: 28. und 29. März in Ludwigslust.

Von Kai Lachmann