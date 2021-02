Stralsund

Es zeichnet sich ab, dass der Wettbewerb „Jugend musiziert“ sich unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr als Videowettbewerb ausgetragen werden. Das gilt nach einer Information der Hansestadt sowohl für den Regionalentscheid als auch den Landeswettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern für die Altersgruppen III, also für die mindestens 13-jährigen jungen Musikanten.

Geübt wird online auf verschiedenen Wegen

Normalerweise braucht es in der Phase vor dem Regionalwettbewerb viele Auftrittsmöglichkeiten für die etwa 150 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um die Wettbewerbssituation zu üben. Das ist jedoch momentan unmöglich.

Wie die Stadtverwaltung dazu mitteilt, bereiten sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften derzeit im Online-Unterricht auf unterschiedlichsten Wegen vor. Videokonferenzen, Messengerdienste, Skype oder das Verschicken von Audiodateien sind für die Pädagogen der Musikschule, die zu einem großen Teil im Homeoffice unterrichten, die häufigsten Lösungen. Präsenzunterricht findet nicht statt.

Neue Ideen für die Klavierbegleitung entwickelt

Damit kann das Begleiten von jungen Musikern am Klavier durch ihre Lehrer ebenfalls nicht in gewohnter Weise stattfinden. Neue Ideen mussten her: Die Korrepetitoren erstellten zahlreiche Tonaufnahmen für die 40 Stralsunder Teilnehmenden. Mit diesen Aufnahmen ist es nun möglich, weiter mit Klavierbegleitung zu üben.

So wird auch die neue Lösung für die Vorbereitung der Wettbewerbssituation digital sein: In der vergangenen Woche fand das erste Vorspiel als Videokonferenz statt.

Die Musikschule und der Träger des Wettbewerbs verhindern somit die komplette Absage des Ausscheids für die vielen Angemeldeten. Für die jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll vor dem Sommer eine regionale Form des Wettbewerbs organisiert werden.

Von Jörg Mattern