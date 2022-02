Jugend musiziert über Youtube: Stralsunder holen sehr gute Ergebnisse

Stralsund

Nachwuchsmusiker aus der Hansestadt haben beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ am Wochenende überzeugen können. Dieses Mal ging es pandemiebedingt nicht darum, bei einem Auftritt vor den strengen Ohren der Jury und des Publikums zu brillieren. Stattdessen mussten die Teilnehmer Videos von ihrem Spiel auf Youtube hochladen. Die Jurymitglieder sichteten das Material, berieten sich und bewerteten die Darbietungen.

Das Ergebnis ist aus Sicht der städtischen Musikschule erfreulich: 13 Talente erhielten eine so gute Bewertung, dass sie eine Runde weiterkamen. Der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, findet Ende März in Stralsund statt.

„Hier sticht besonders die junge Geigerin Leandra Constantinescu aus der Klasse von Mirko Albrecht mit der Höchstpunktzahl heraus“, heißt es lobend in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Darüber hinaus seien drei weitere, sehr junge Teilnehmer zwar sehr gut bewertet worden. „Jedoch sind für den Landeswettbewerb noch zu jung.“

Badrow: Lob für Musiker, Respekt für Eltern und Lehrer

Die Hansestadt zeichnete alle Beteiligten in einer Online-Veranstaltung am Dienstagabend aus. In seinem Grußwort an die Ausgezeichneten hob Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hervor: „Ihr habt trotz aller Einschränkungen durchgehalten und mit diesem anspruchsvollen Wettbewerb bewiesen, was in Euch steckt. Darauf könnt Ihr stolz sein!“

Da die Vorbereitung auf einen solchen Wettbewerb die ganze Familie fordert, sprach Badrow auch den Eltern seine Anerkennung aus. „Sie sind es, die hinter Ihren Töchtern und Söhnen stehen, sie begleiten und unterstützen, anfeuern und motivieren.“ Auch die Lehrkräfte bedachte er mit lobenden Worten.

Die Ergebnisse im Detail: Finja Kortus (Akkordeon), Neu Lüdershagen, 23 Punkte, (Weiterleitung zum Landeswettbewerb – WL); Duo Jonatan Rettensteiner (Klarinette) und Lukas Fortuniak (Klavier), beide HST, 24 Pkt; Duo Lentje Muriel Busch (Querflöte), Moritz Hannig (Klavier), beide HST, 23 Pkt (WL); Timon Overheu (Schlagzeug), HST, 21 Pkt; Nele Sophie Engel (Viola), HST, 19 Pkt; Leandra Constantinescu (Violine), HST, 25 Pkt (WL); Gustav Glasow (Violoncello), HST, 23 Pkt; Leonard Kruske (Violoncello), 23 Pkt (WL); Jonathan Kruske (Klavier), HST, 23 Pkt; Gitarren-Trio Heidi Herrmann, Emma Plantikow, Janne Dreste, alle HST, 21 Pkt; Gitarren-Quartett Fynn Lehmann, Gerda Polzin, Noah Scholand, Frieda Johanna Langenberg, alle HST, 23 Pkt (WL).

Von OZ