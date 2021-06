Stralsund

Jetzt legen sie richtig los, die Macher der „unseKinder“ gemeinnützigen GmbH, die im Stralsunder Stadtteil Knieper West im Sommer 2022 einen Kinder- und Jugendcampus eröffnen wollen. Dieser soll als ein innovativer und inklusiver Lernort Kita, Schule und Hort in freier Trägerschaft unter einem Dach vereinen.

Der Campus muss noch gebaut werden. Dafür wird auf der Crowdfunding-Plattform „Startnext“ aktuell Geld gesammelt, um die Startfinanzierung des nötigen Eigenanteils für Förderprogramme aufzubringen.

Unternehmer-Familie spendet 10 000 Euro

Motto der Aktion: „Wir bauen Schule.“ So werben die Akteure im Internet unter www.unseKinder.de persönlich in einem originellen Video um Spenden. Und sie werden gehört – von Stralsundern, die ihre Kinder in eine moderne, wissenschaftlich begleitete Bildungseinrichtung schicken wollen, und von Menschen, die alleine vom Ansatz dieses Bildungsprojektes überzeugt sind.

Wie Fabienne Lüth, Geschäftsführerin der „unseKinder“ gGmbH, jetzt berichtete, möchte eine Unternehmer-Familie der Hansestadt das Vorhaben mit einer privaten Spende von 10 000 Euro unterstützen. Die Freude darüber ist riesengroß. Ich bin überzeugt – sie lässt sich noch steigern. Das Wir-Gefühl für dieses Vorhaben konnten die Organisatoren bereits auf den Weg bringen.

Von Jörg Mattern