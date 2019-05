Stralsund

Lampenfieber-Atmosphäre am Sonnabend für junge Leute, ihre Eltern, Großeltern und Verwandten im Theater zum Auftakt der diesjährigen Jugendweihen in Stralsund und dem Landkreis. 43 Mädchen und Jungen wurden mit einem Festakt offiziell in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen. Die Festrede hielt der Europa-Abgeordnete Werner Kuhn ( CDU). Er gab den Jugendweiheteilnehmern Vertrauen in die Zukunft mit auf den Weg: „Sie werden als junge Menschen mit ihren Ideen gebraucht. Nehmen Sie Dinge in Angriff, die zunächst aussichtslos erscheinen. Seien Sie mutig, Sie werden das hinbekommen.“

Das Programm begleite die Band „Null Ouvert“ mit Laura Hamann, Hermann Busse und Björn Düse , die musikalisch für den Rhythmus der Festveranstaltung sorgten. Nele Holtz und Theo Zeise vom Tanzsportclub Blau-Weiß Stralsund zeigten, wie man auf dem Tanzparkett eine gute Figur macht.

Laut Michaela Block vom Verein Jugendweihe Vorpommern-Rügen, werden bis zum 15. Juni etwa 400 Mädchen und Jungen in der Hansestadt und dem Landkreis ihre Jugendweihe erhalten – so im Löwenschen Saal des Stralsunder Rathauses, im „Treffpunkt Europa“ in Grimmen und im Putbuser Theater.

„Wir haben für alle Teilnehmer jugendgerechte Angebote für die Jugendstunden vorbereitet“, sagte Michaela Block. Zum bunten Spektrum gehören Tanzkurse, Erste-Hilfe-Lehrgänge, Betriebsbesichtigungen wie etwa beim Rehateam Ostesseküste oder auf den MV-Werften sowie Schminkkurse für die Mädchen und Kochkurse für alle Interessierten.

Paula, Marie-Luise Henning und Emily nahmen den schönen Tag zum Anlass, sich von der Bühne aus bei Eltern und Großeltern, aber auch bei ihren Geschwistern und Freunden für die stete Unterstützung und Begleitung bis zu ihrer Jugendweihe zu bedanken. Sie schlossen darin auch ihre Lehrer ein sowie das Jugendweihe-Team, das diesen Tag zu einem besonderen machte.

Jörg Mattern