Fete zum „20.“ bei jungen Brandschützern in Wolfshagen

Wolfshagen

Um die zwölf Mädchen und Jungen haben 1999 bei Ernst Fischer und Erhard Woller regelmäßig Unterricht bekommen – am Feuerwehrschlauch, in Knotenkunde oder an der Technik auf dem Löschfahrzeug. Viele von ihnen sind heute aktive Feuerwehrleute.

Mit der Fusion 199 entstand die Jugendfeuerwehr

Was vor 20 Jahren im Feuerwehrgerätehaus Wolfshagen begann, wird bis heute fortgeführt. Allerdings sind die jungen Leute in der Gemeinde Millienhagen-Oeblitz rar geworden. „Wir haben im Moment nur zwei, drei Kinder, deshalb führen wir die Ausbildung gemeinsam mit Richtenberg durch. Alle zwei Wochen montags ist Treff –entweder in Wolfshagen oder in Oebelitz“, erklärt Wehrleiterin Ute Ollenburg. Gerade nach dem Abriss der Wohnblöcke würden in der Gemeinde Familien mit Kindern fehlen...

Junge Brandschützer suchen Verstärkung

Damit die Lütten aus den unterschiedlichen Ortsteilen der 1999 fusionierten Gemeinde gut von A nach B kommen, wenn ihre Eltern noch arbeiten, werden sie mit dem Mannschaftswagen abgeholt. So können nun insgesamt neun Mädchen und Jungen ausgebildet werden können. Die Jüngste ist die siebenjährige Pauline aus Richtenberg. „Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir noch Verstärkung bekommen“, so die 55-jährige Feuerwehr-Chefin.

Ausbildung gemeinsam mit Richtenberg

Die Jugendwarte Stefan Bell und Bertram Kühl sorgen für die Ausbildung und begleiten die Kinder zu Veranstaltungen. Dabei können sie auch auf die Erfahrungen von Manfred Garnitz aus Richtenberg zurückgreifen, der sich mit 67 aus dem aktiven „Feuerwehr-Unterricht“ verabschieden muss.

Ob Herbstmarsch auf Rügen oder Jugendzeltlager in Prora, die jungen Brandbekämpfer haben sich bei den ersten gemeinsamen Wettkämpfen wacker geschlagen. Es wird weiter fleißig trainiert, denn irgendwann wollen sie zu den Großen gehören. Entweder in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Richtenberg oder in der der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz.

25 aktive Feuerwehrleute in Wolfshagen und Oebelitz

Letztere Wehr hat auch eine sechs Mann starke Löschgruppe in Oebelitz. „Das resultiert noch aus der Zeit, als Millienhagen und Oebelitz zwei Gemeinden waren und jede eine Feuerwehr hatte“, sagt Gruppenführer Marcel Lebich. Der 36-jährige Oebelitzer betont, dass in einer flächenmäßig großen Kommune auch zwei Einsatzgruppen bleiben soll. „Die Bürgermeisterin Cordula Filter steht da voll hinter uns. Sie will den Brandschutz in beiden Gemeindeteilen abgesichert wissen.“ Andererseits könne sich die Gemeinde auch immer auf die Feuerwehrleute verlassen, die das kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Leben mit absichern.

25 aktive Brandbekämpfer hat die Gemeindewehr. Außerdem gibt es eine Frauen-Staffel. Mannschaftstransportwagen, Löschgruppenfahrzeug und Tragkraftspritzen-Auto stehen in den Gerätehäusern in Oebelitz und Wolfshagen zum Ausrücken bereit.

Samstag wird auf dem Feuerwehrhof gefeiert

Kommenden Sonnabend geht’s aber nicht zum Einsatz. Die Technik wurde gewienert, damit sie gezeigt und vorgeführt werden kann, denn es wird der 20. Geburtstag der Jugendwehr gefeiert. Um 14 Uhr wird die Fete auf dem Feuerwehrhof in Wolfshagen eröffnet.

Während die Blauröcke aus Richtenberg zeigen, wie eine verletzte Person bei einem Verkehrsunfall aus dem Auto geschnitten wird, bereitet sich der Nachwuchs auf einen besonderen Höhepunkt vor. „Unsere Jugendwehr will Eltern und Gästen präsentieren, was sie gelernt hat“, sagt Marcel Lebich und verrät, dass ein kleines Häuschen brennen wird...

Bis 18 Uhr können sich die Kinder bei Zielübungen mit der Kübelspritze, auf Hopseburg, beim Schminken oder beim Ponyreiten amüsieren. Es gibt Kaffee und Kuchen, aber auch Schwein am Spieß. Die Besucher können sich die Feuerwehrtechnik anschauen oder zur Rundfahrt einsteigen. Und wenn die Lütten dann völlig geschafft zu Hause landen, geht für die Großen die Party erst richtig los – beim Dörp-Tanz auf dem Feuerwehrwiese.

Von Ines Sommer