Junge Führungsspitze im Stralsunder Rathaus

Stralsund

Heino Tanschus, bisher Senator und 2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters, wurde am Donnerstag von der Bürgerschaft einstimmig zum ersten Stellvertreter von OB Alexander Badrow (45) gewählt, bleibt aber auch Senator. Der 34-Jährige, der seit seiner Ausbildung im Stralsunder Rathaus arbeitet und 2012 das Ordnungsamt übernahm, tritt damit die Nachfolge von Holger Albrecht an, der sich zum 30. September in den Ruhestand verabschiedet.

Den zweiten Vize-Posten bekommt Dr. Sonja Gelinek, so die einstimmige Wahl der Bürgerschaft. Die 39-jährige Juristin ist seit kurzem Leiterin des Amtes für Schule und Sport und wird zum 1. Oktober zweite OB-Stellvertreterin und Senatorin. Beide sind als Vize Ehrenbeamte. iso

Von Ines Sommer