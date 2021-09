Junges Stralsunder Paar: Darum leben wir in einer offenen Beziehung

Stralsund

Besucht man Jennifer Frese und Simon Niessalla in ihrer gemeinsamen Wohnung, wirken die beiden wie ein ganz normales Paar. Die Stralsunder haben sich jedoch dazu entschieden, eine offene Beziehung zu führen. „Ich treffe mich neben Simon auch mit anderen Männern und das ist auch völlig in Ordnung“, berichtet Frese.

Vor einem Jahr lernte die 23-Jährige ihren Freund kennen. Schon von Anfang an war beiden klar, dass sie weiterhin auch andere treffen möchten. „Mir gehört keine Person, deshalb möchte ich Jennifer nicht vorenthalten, sich auszuleben“, erklärt der Stralsunder. „Das Konzept ‚Offene Beziehung‘ schien uns am sinnvollsten, da es unseren Wertvorstellungen entspricht.“ So sitzt das Pärchen abends auf der Couch und sie erzählen einander von ihren Rendezvous.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Schlüssel zum Erfolg: Offene Kommunikation

„Am Anfang haben wir noch sehr viele Regeln vereinbart, mittlerweile gibt es eigentlich gar keine Vorschriften mehr“, berichtet Frese. Eifersucht ist ihnen dennoch nicht fremd. „Es gibt immer wieder Situationen, in denen ich eifersüchtig bin. Ich habe aber gemerkt, dass dieses Gefühl viel mehr mit mir und meiner eigenen Verlustangst zu tun hat“, erklärt die Stralsunderin. In einer offenen Beziehung müsse man sich noch intensiver mit den eigenen Vorstellungen und Ängsten auseinandersetzen. Diese sollten dann auch dem Partner mitgeteilt werden: Kommunikation ist das A und O.

„In einer monogamen Partnerschaft ist man nicht so sehr gezwungen, sich selbst zu reflektieren. Dieser ständige Austausch schweißt uns noch stärker zusammen“, kommentiert Niessalla das Thema Eifersucht. „Ich finde unsere Beziehung sehr bereichernd. Uns fehlt nichts – im Gegenteil, wir gewinnen nur dazu.“

Ihr Umfeld reagierte anfangs nicht ganz so positiv auf das Beziehungsmodell. Immer wieder wird ihnen gesagt, dass die beiden sich nicht genug lieben oder etwas fehlt. „Das ist Schwachsinn, ich hatte noch nie so eine tiefe Verbindung zu einer Frau“, betont er eindringlich.

Was ist eine offene Beziehung? Eine offene Partnerschaft bezeichnet eine Beziehung, in der die Beteiligten wissentlich und einvernehmlich auch andere Partner, insbesondere Sexualpartner, treffen dürfen. Dabei gibt es verschiedene Formen, so gibt es Paare, die rein sexuellen Kontakt für eine Nacht – umgangssprachlich einen „One-Night-Stand“ – erlauben, jedoch muss der Partner im eigenen Bett schlafen und darf die Person nicht mehrmals treffen. Bei polyamorösen Beziehungen ist der sexuelle Aspekt nicht zwangsläufig im Fokus, so ist auch eine emotionale Bindung erlaubt. Neben der Hauptbeziehung können zudem Nebenbeziehungen aufgebaut werden. Solche Beziehungsmodelle erfordern viel Kommunikation und permanente Absprachen, damit sich niemand benachteiligt fühlt oder verletzt wird.

„Die Älteren gehen halt in den Swingerclub“

„In den letzten zehn Jahren hatte ich in meiner Praxis schon öfter Paare zu Gast, die in einer offenen oder polyamorösen Partnerschaft leben“, berichtet Dietrich Hagen Bohle, Psycho- und Paartherapeut gemäß dem Heilpraktikergesetz. In seiner Praxis im Stralsunder Heinrich-Heine-Ring hat er schon vielen Paaren geholfen. Warum sich offene Beziehungen immer mehr etablieren, erklärt der Psychotherapeut wie folgt: „Früher lebten die meisten Menschen in einem Mehrgenerationshaushalt, das offene Beziehungsmodell dient oft als Ersatz für eine Großfamilie.“

So würde der familiäre Zusammenhalt durch mehrere Partner kompensiert werden. Das Beziehungsmodell sei jedoch keineswegs ein Phänomen der jüngeren Generationen, auch ältere Paare suchen nach neuen Wegen, dem Alltagstrott zu entfliehen. „Die Älteren gehen eben in den Swingerclub“, meint Bohle.

„Eine polyamoröse Beziehung kann auf jeden Fall funktionieren. Dafür benötigt es jedoch Kommunikationsfähigkeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt“, betont er. Trotzdem sollte die Partnerschaft nie während einer Krisensituation geöffnet werden, damit seien ansonsten negative Emotionen verbunden. Auch müsse auf sexuell übertragbare Krankheiten geachtet werden. Ansonsten befürwortet der Paarexperte das Modell, solange niemand verletzt wird. „Das ist das oberste Gebot.“

Das Stralsunder Pärchen verbringt auch viel Zeit nur zu zweit – ob beim Gang ins Kino, beim Kuscheln auf der Couch oder wie hier beim Spazieren am Sund. Quelle: Barbara Waretzi

Verlobt – Offene Beziehung wird zur offenen Ehe

Niessala hat am 27. Juni um die Hand der gebürtigen Hamburgerin angehalten. Die zukünftige Ehe möchten beide aber geöffnet lassen. „Es ist der größte Vertrauensbeweis, wenn die Freundin nach einer Nacht bei jemand anderem wieder zu einem zurückkommt“, versichert der 21-Jährige, dass er dabei keine Bedenken hat. Die Beziehung zueinander habe immer die höchste Priorität, so muss nur einer sein Veto einlegen – und die Liebelei wird sofort beendet.

Zumal es auch ein Klischee sei, dass polyamoröse Menschen einen gesteigerten Sexualtrieb haben. „Es gibt auch Phasen, welche ich nur mit Simon verbringen möchte. Der Clou ist, wenn ich mich mit anderen treffen möchte, darf ich das, da muss ich nicht fremdgehen oder eine Affäre haben“, betont Frese. Eine offene Beziehung sei nur ein Werkzeug, welches eingesetzt werden kann. Die individuellen Regeln und Grenzen können von jedem Paar selbst festgelegt werden.

Von Barbara Waretzi