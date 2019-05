Stralsund

So viele ausländische Fahnen wehten noch nie im Stralsunder Speedway-Stadion, und das bei einer langen internationalen Nordstern-WM- und EM-Agenda: Fahrer aus 12 Ländern rollen am Sonnabend zum Semifinale der diesjährigen Junioren-Weltmeisterschaft auf die Bahn. 16 junge Speedway-Asse aus Polen, Dänemark, Slowenien, Tschechien, England, Australien, Frankreich, Russland, Finnland, Schweden, Deutschland und den USA kämpfen im Paul-Greifzu-Stadion um eins der begehrten vier Tickets fürs Finale.

Und einer von ihnen ist Dominik Möser. Der 21-Jährige lebt zwar in Dänemark, fährt aber seit Jahren mit dem Nordstern-Umhang in der 1. Bundesliga. „Ich denke, dass keiner der Fahrer die Bahn so gut kennt wie ich. Und diesem Heimvorteil will ich nutzen. Denn ich weiß, auch die Fans sind super, feuern uns an“, sagt Dominik Möser und schiebt hinterher: „Ich will unbedingt unter die Top 4 kommen, die dann im Finale stehen. Das wäre noch mal ein schöner Abschluss meiner Junioren-Zeit.“

Der Nordstern-Bundesligafahrer Dominik Möser geht für Deutschland ins WM-Halbfinale. Der 21-Jährige: „Ich will unbedingt unter die Top 4 kommen und damit das Finalticket sichern.“ Quelle: privat

Besonders vorbereiten wird er sich nicht. „Für mich sind die ganzen Rennen, die ich in Schweden, Dänemark und Deutschland fahre, das beste Training. Das Besondere ist diesmal, dass ich nicht im Team fahre, sondern für mich allein. Aber ich freue mich auf meine Heimbahn. Das wird eine klasse Veranstaltung – mit den besten Fans im Rücken“, so der Nordstern, der in Dänemark übrigens bei einer Umzugsfirma arbeitet, die gleichzeitig sein Sponsor ist. „Mein Dienstplan richtet sich nach den Rennen, die ich fahre. Wo hat man schon solche Möglichkeiten...“

Doch die Konkurrenz am Startband ist nicht zu unterschätzen. Die beiden Deutschen Dominik Möser und Lukas Fienhage müssen sich mit starken Jungs auseinandersetzen. Zu den Favoriten zählt sicher Dominik Kubera. Die eingefleischten Fans kennen den jungen Polen, hat er sich doch letztes Jahr nach einem super Rennen in Stralsund die Europameister-Krone aufgesetzt. In der 2018er-WM verpasste der den Bronzeplatz nur ganz knapp. Umso motivierter wird er diesmal sein, zumal ihm die Stralsunder Piste gut zu liegen scheint.

Doch auch aus Dänemark kommt ein starker Motorsportler: Frederik Jakobsen. Der Mann wurde bei der WM im letzten Jahr Sechster. Und wie viele Top-Fahrer hat er einen Bundesliga-Vertrag beim MC Nordstern unterschrieben. Auf der Uhr haben sollte man auch die beiden jungen Amerikaner, die längst in Europa trainieren. Luke Becker und Broc Nicol überzeugten zum Beispiel beim Speedway of Nations in Manchester, der inoffiziellen Paar-Weltmeisterschaft.

Und auch zwei ganz junge Fahrer werden sich auf diese WM in Stralsund freuen: Es sind ebenfalls zwei Nordstern-Piloten, die auch in der Bundesliga für den Klub auf Punktejagd gehen. Mit der Nummer 17 steht der 17-jährige Leon Arnheim bereit. Startnummer 18 trägt Ben Ernst. Der 15-Jährige bestreitet seine erste Saison auf der 500er-Maschine.

Die Fans können sich also auf ein tolles Rennen freuen. Nach der Fahrervorstellung um 15.45 Uhr soll punkt 16 Uhr zum ersten Mal das Startband nach oben schnellen. Wer nicht an der Kasse anstehen möchte, sollte entsprechend Zeit einplanen. Das Stadion öffnet um 14 Uhr.

Zum Junioren-WM-Halbfinale am 25. Mai in Stralsund gehört Dominik Kubera zu den Favoriten. Der Polen ist 2018 auf der Stralsunder Bahn Europameister geworden. Doch auch der Nordstern Dominik Möser startet beim Semifinale und will unter die Top 4.

Ines Sommer