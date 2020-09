Klausdorf

Wieder ein Künstler, der sich zum ersten Mal im Vorpommernhus in Klausdorf präsentiert. Michael Frowin steht am Donnerstag um 20 Uhr auf der Kabarettbühne. Er bringt die höchste Frau im Staat um die Ecke: Frowin, der Kanzlerchauffeur. Auch in seinem dritten Soloprogramm als Merkels Fahrer umklammert Frowin das Lenkrad so fest wie Merkel ihren Thron und kutschiert sie sicher durch ihr Königreich.

Unterwegs mit dem Kanzler-Chauffeur

Doch diesmal gilt: Höchste Geheimhaltungsstufe! Mission Undercover! Und wie Frowin das hasst! Denn ihm geht’s wie seiner Chefin: Überraschungen liebt er nur, wenn er weiß, was passiert. So wie die meisten anderen auch.

Längst gehört er zum Besten, was Kabarett im Moment zu bieten hat. Der 51-jährige Frowin ist bekannt aus dem MDR-TV-Kabarett „Kanzleramt Pforte D“ (gemeinsam mit Lothar Bölck) und der SWR „Spätschicht“ und verblüfft durch grandiose Vielseitigkeit. Nur wenigeKabarettisten können so singen wie er, er bietet die perfekte Mischung aus beißender Satire und krachender Komik.

Seit 1991 auf der Kabarettbühne

Nach seiner Schauspiel- und Gesangsausbildung in Berlin wurde Michael Frowin 1991 jüngstes Mitglied im Ensemble des Düsseldorfer „ Kom(m)ödchen“ bei Kay und Lore Lorentz. Es folgten Engagements als Schauspieler und Musical-Darsteller u.a. in Berlin, Pforzheim, Krefeld/Mönchengladbach, Görlitz, bei Konzertdirektion Landgraf und den Schlossfestspielen Ettlingen.

Frowin wurde zum Schauspieler des Jahres der „ Rheinischen Post“ und Preisträger des Bundeswettbewerbs Gesang Berlin gekürt. Als Kabarettist spielte Frowin zahlreiche Solo-, Duo- und Ensemble-Programme (u.a. mit Simone Solga, Thomas Quasthoff, Lothar Bölck, Jochen Kilian, Dietmar Loeffler und Martin Maier-Bode).

Frowin ist Gast in vielen TV-Shows

Von 2010 bis 2019 war er dann in 50 Folgen zu sehen als Merkels Chauffeur im TV-Kabarett „Kanzleramt Pforte D“ ( MDR) – zusammen mit Lothar Bölck und Gästen. In diesem Jahr präsentieren Bölck & Frowin „Kanzleramt Pforte D – LIVE!“ in Zusammenarbeit mit der Berliner Distel. Seit 2017 ist er auch künstlerischer Leiter des Hamburger Theaterschiffs.

Karten gibt es an der Abendkasse im Vorpommernhus in Klausdorf. Manfred Nicke

